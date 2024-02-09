Презентован экстремальный итальянский суперкар с 900-сильным мотором Mercedes (фото)

Суперкар Pagani Huayra R Evo весит немногим более тонны и оснащен высокооборотистым V12 на 900 л. с. Максимальная скорость авто превышает 350 км/ч.

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Pagani представили новый суперкар Utopia, но продолжают выпускать и его предшественника Huayra. Мало того, модель получает новые версии — такие, как экстремальный трековый Pagani Huayra R Evo. Его подробности раскрыли на сайте итальянского автопроизводителя.

Суперкар удлинили для улучшения аэродинамики Фото: Pagani

Новый Pagani Huayra R Evo – нетипичный трековый суперкар, ведь он является кабриолетом, а не купе. Разработчики вдохновлялись гоночными спортпрототипами и болидами Indycar.

Суперкар Pagani Huayra R Evo на 190 мм длиннее стандартной модели. Это позволило сделать силуэт более вытянутым и обтекаемым. Кроме того, новый аэродинамический пакет с обвесом, антикрылом и диффузором обеспечивает свыше тонны прижимного веса при 320 км/ч.

Сзади появилось антикрыло Фото: Pagani

Сам автомобиль при этом весит всего 1060 кг. В его конструкции активно использованы карбон и титан. Для снижения веса спортивные кресла в салоне являются частью силового каркаса кузова.

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6,0-литровый атмосферный V12 от Mercedes-AMG после доработки развивает 900 л. с. и 770 Нм, а также может раскручиваться до 9200 об/мин. Максимальная скорость превышает 350 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с.

Суперкар оснащен высокооборотистым 900-сильным V12 Фото: Pagani

Новый Pagani Huayra R Evo получил 6-ступенчатую секвентальную КПП и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. Суперкар получил карбоново-керамические тормоза и шинами-сликами размером 280/680 R19 спереди и 345/725 R20 сзади.

Цена Pagani Huayra R Evo не названа, но известно, что она превышает 3 миллиона долларов. Суперкар выпустят лимитированной серией.

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