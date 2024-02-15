Штрафы до 2000 евро: Латвия начинает конфискацию авто на российских номерах

Российские авто в Латвии стали вне закона. Владельцы должны были перерегистрировать машины до 14 февраля либо вывезти их из балтийской страны.

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С сегодняшнего дня, 15 февраля, в Латвии вступили в силу поправки к закону "О дорожном движении". Они позволяют изымать авто на российских номерах и передавать их в Украину в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает сайт Delfi.

Владельцы авто на номерах РФ могли либо перерегистрировать их в Латвии до 14 февраля, либо же выехать за пределы страны. Если они этого не сделали, то их машины подлежат конфискации. Кроме того, владельцам грозит штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Авто на российской регистрации должны были покинуть территорию Латвии до 14 февраля Фото: EPA

Напомним, с 12 сентября 2023 года в Латвии также действует запрет на въезд авто на российской регистрации. Исключение сделали только для дипломатов и транзита территорией страны, который может длиться не более 24 часов. В последнем случае необходимо заранее подавать заявку на пересечение границы с информацией о транспортном средстве, водителе и времени пребывания авто в Латвии.

В аннотации к закону министерство юстиции Латвии указало, что в условиях агрессии РФ против Украины присутствие авто на российских номерах в стране недопустимо.

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Также подчеркивается, что санкции ЕС против России распространяются и на персональный транспорт. Передача конфискованных автомобилей Украине является поддержкой нашей страны в борьбе с государством-агрессором.

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