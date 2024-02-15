Мощный гигант: General Motors выпустят самый большой в мире электромобиль

Новый Cadillac Escalade iQL будет достигать около 6 метров в длину. Внедорожник предложат в версиях на 6 и 7 мест, а его запас хода составит 700 км.

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General Motors традиционно выпускали Cadillac Escalade в стандартной и удлиненной модификациях. Обычно разница в длине между ними составляет около полуметра.

Длина электрокара достигнет 6 метров Фото: General Motors

Итак, новый Cadillac Escalade iQL будет настоящим гигантом, ведь даже стандартная версия электрокара достигает 5,7 м. Скорее всего, длина внедорожника составит не менее 6 метров.

На всю переднюю панель растянут дисплей Фото: General Motors

Таким образом, внедорожник станет не только самым длинным Cadillac Escalade за всю историю модели, но и самым большим легковым электромобилем на рынке. Массивный дизайн Cadillac Escalade iQL не изменится — автомобилю просто увеличат колесную базу и задний свес кузова.

Салон Cadillac Escalade также не будут менять, а это значит, что электрокар сохранит огромный дисплей на всю ширину передней панели. Предложат варианты на 7 и 8 мест.

Cadillac Escalade iQL предложат в версиях на 7 и 8 мест Фото: General Motors

Электромобиль Cadillac Escalade iQL сохранит 760-сильную установку и огромную батарею на 200 кВт∙ч. Запас хода составит около 700 км. Оснащение будет включать пневмоподвеску и управляемые задние колеса. Стартовая цена Cadillac Escalade iQL составит около $150 000.

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