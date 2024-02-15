Потужний гігант: General Motors випустять найбільший у світі електромобіль

Новий Cadillac Escalade iQL сягатиме близько 6 метрів у довжину. Позашляховик запропонують у версіях на 6 і 7 місць, а його запас ходу складе 700 км.

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General Motors традиційно випускали Cadillac Escalade у стандартній та подовженій модифікаціях. Зазвичай різниця в довжині між ними складає близько півметра.

Довжина електрокара сягне 6 метрів Фото: General Motors

Отже, новий Cadillac Escalade iQL буде справжнім гігантом, адже навіть стандартна версія електрокара сягає 5,7 м. Швидше за все, довжина позашляховика становитиме не менше, ніж 6 метрів.

На всю передню панель розтягнутий дисплей Фото: General Motors

Таким чином, позашляховик стане не тільки найдовшим Cadillac Escalade за всю історію моделі, а й найбільшим легковим електромобілем на ринку. Масивний дизайн Cadillac Escalade iQL не зміниться — автомобілю просто збільшать колісну базу і задній звис кузова.

Салон Cadillac Escalade також не змінюватимуть, а це означає, що електрокар збереже величезний дисплей на всю ширину передньої панелі. Запропонують варіанти на 7 і 8 місць.

Cadillac Escalade iQL запропонують у версіях на 7 і 8 місць Фото: General Motors

Електромобіль Cadillac Escalade iQL збереже 760-сильну установку і величезну батарею на 200 кВт∙год. Запас ходу складе близько 700 км. Оснащення включатиме пневмопідвіску та керовані задні колеса. Стартова ціна Cadillac Escalade iQL складе близько $150 000.

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