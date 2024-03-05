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Авто

Новый электромобиль Range Rover на 500 сил заметили до премьеры (фото)

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Фото: carscoops.com | Электромобиль Range Rover отличается стремительным силуэтом

На смену Range Rover Velar придет стильный электромобиль. Он получит 500-сильную установку и сохранит внедорожные способности предшественника.

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В Швеции сфотографировали электромобиль Range Rover. Внедорожник проходит испытания за полярным кругом, а его презентация состоится в 2025 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Внедорожник проходит тесты за полярным кругом
Фото: carscoops.com

Электромобиль Range Rover оклеен камуфляжной пленкой, хотя отдельные детали его дизайна можно разглядеть. Авто отличается низким вытянутым профилем с длинным капотом, высокой оконной линией и большим задним спойлером.

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В силуэте электрокара видно сходство с Range Rover Velar. Очевидно, именно эту модель он и заменит, однако пока не известно, сохранит ли внедорожник свое название. Конкурентами модели станут новый электромобиль Porsche Macan и BMW iX.

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Электрокару готовят 500-сильную установку
Фото: carscoops.com

Электромобиль Range Rover построят на новой платформе ЕМА с 800-вольтным электрооборудованием. Для него готовят полноприводную двухмоторную установку мощностью не менее 500 л.с. Также известно, что авто сохранит отличные внедорожные качества и сможет форсировать водные препятствия.

Интересно, что это будет не первый электромобиль бренда, ведь уже в этом году электрическая версия появится у флагманского Range Rover.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили премиальный электрокроссовер от BYD и Mercedes.