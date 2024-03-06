За новым доступным электромобилем Renault выстроились очереди еще до начала продаж
Недорогой электромобиль Renault 5 E-Tech за 25 000 евро — преемник модели Zoe. Хэтчбек с дизайном в стиле 70-х годов способен проехать до 400 км без подзарядки.
Спрос на новый Renault 5 E-Tech превысил ожидания. Всего за несколько дней после премьеры на Женевском автосалоне доступный электромобиль собрал более 50 000 заказов. Об этом сообщает издание Automotive News Europe.
Интересно, что пока на электромобиль Renault 5 E-Tech доступны только предварительные заказы, а продажи модели стартуют в мае. Гендиректор Renault Фабрис Камболиве заявил, что первые авто поставят покупателям в сентябре-октябре. Также он прогнозирует, что 40% продаж будет приходиться на корпоративных клиентов.Важно
Напомним, что знаменитую модель Renault 5 возродили в формате компактного городского электромобиля. Он будет стоить от 25 000 евро и придет на смену Renault Zoe.
Своим рубленым дизайном 3,92-метровый электромобиль Renault 5 2024 напоминает знаменитого предка. В его салоне ретро-стиль сочетается с современными дисплеями на передней панели.
Новый Renault 5 E-Tech со старта предложат в версиях на 95, 122 и 150 л. с. с батареей емкостью 52 кВт∙ч. Запас хода электрокара составляет около 400 км. Позже появятся более доступные модификации с батареей на 40 кВт∙ч, которая сможет проехать 300 км без подзарядки.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появятся новые стильные французские кроссоверы, среди которых будут и электрические модели.
Также мы писали о новых недорогих электрокарах Fiat.