Нестандартный фургон Tesla показали на первых официальных фото

Фургон Tesla Model Y имеет грузовой отсек объемом 2158 л. Запас хода коммерческого электромобиля достигает 565 км.

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Электромобиль Tesla Model Y получит нестандартную версию. Кроссовер превратили в оригинальный двухместный фургон. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Необычный тюнинг Tesla Model Y не является работой стороннего ателье — его выполнили во французском представительстве бренда. Электрокар будут демонстрировать в разных городах Франции в течение весны и лета, а вскоре он поступит в продажу.

Объем грузового отсека составляет 2158 л. Фото: Tesla

Рецепт превращения Tesla Model Y в фургон оказался простым — ему лишь сняли задние сиденья. Объем грузового отсека составляет 2158 л, что на 117 л больше, чем у стандартного электрокроссовера со сложенными креслами второго ряда. Грузоподъемность Tesla Model Y составляет 539 кг.

За основу взяли полноприводный электромобиль Tesla Model Y Long Range с батареей на 82 кВт∙ч. Запас хода достигает 565 км с 19-дюймовыми дисками и 533 км — с 20-дюймовыми. Разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 217 км/ч, то есть это один из самых быстрых фургонов.

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Грузовая Tesla также дешевле стандартного электрокроссовера, ведь во Франции коммерческие модели освобождены от НДС (его размер — 20%). Таким образом цена Tesla Model Y снизится с 50 тыс. до 40 тыс. евро.

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