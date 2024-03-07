Нестандартний фургон Tesla показали на перших офіційних фото

Фургон Tesla Model Y має вантажний відсік об’ємом 2158 л. Запас ходу комерційного електромобіля сягає 565 км.

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Електромобіль Tesla Model Y отримає нестандартну версію. Кросовер перетворили на оригінальний двомісний фургон. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Незвичний тюнінг Tesla Model Y не є роботою стороннього ательє — його виконали у французькому представництві бренду. Електрокар демонструватимуть у різних містах Франції упродовж весни та літа, а невдовзі він надійде у продаж.

Об"єм вантажного відсіку складає 2158 л Фото: Tesla

Рецепт перетворення Tesla Model Y у фургон виявився простим – йому лише зняли задні сидіння. Об’єм вантажного відсіку становить 2158 л, що на 117 л більше, аніж у стандартного електрокросовера зі складеними кріслами другого ряду. Вантажопідйомність Tesla Model Y складає 539 кг.

За основу взяли повнопривідний електромобіль Tesla Model Y Long Range із батареєю на 82 кВт∙год. Запас ходу сягає 565 км із 19-дюймовими дисками і 533 км – із 20-дюймовими. Розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість складає 217 км/год, тобто це один із найшвидших фургонів.

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Вантажна Tesla також дешевша за стандартний електрокросовер, адже у Франції комерційні моделі звільнені від ПДВ (його розмір – 20%). Отже ціна Tesla Model Y знизиться з 50 тис. до 40 тис. євро.

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