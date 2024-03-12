В Великобритании раскрыли нелегальную схему ввоза элитных автомобилей в РФ

В РФ наладили "серую" схему импорта элитных автомобилей из Великобритании в обход санкций. Их поставляют транзитом через постсоветские страны.

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Дорогие британские автомобили продолжают ввозить в Россию, несмотря на санкции. Импорт наладили транзитом через Азербайджан. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Sky News.

Как известно, официальный импорт авто в РФ из Великобритании прекращен после введения санкций. Однако журналисты заметили, что после этого резко вырос спрос на британские автомобили в Азербайджане.

Импорт авто из Великобритании в Азербайджан резко вырос в 2023 году Фото: Sky News

За 2023 год авто из Британии ввезли в эту страну на 1860% больше, чем за 5 лет до того — на сумму 273 миллиона фунтов стерлингов ($348,7 млн). Это сопоставимо с объемами поставок машин в РФ до начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время, отмечается, что по данным ООН резко выросли объемы экспорта авто из Азербайджана и Кыргызстана в Россию. В первом случае речь идет преимущественно о британских моделях, во втором — о немецких. В правительстве Великобритании обеспокоены подобными "серыми" схемами поставок машин в РФ через постсоветские страны в обход санкций, тем более, что есть отдельный запрет на импорт именно роскошных машин.

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Средняя стоимость британских авто, поставленных в Азербайджан составляет 106,7 тыс. фунтов стерлингов ($135 500). Конкретные марки и модели не называются, но известно, что к такому ценовому сегменту относятся автомобили Bentley, Jaguar, Rolls-Royce и Aston Martin.

Представители Rolls-Royce и Bentley отрицают прямые поставки авто в РФ и заявляют о стремлении соблюдать санкции. В частности, представитель Rolls-Royce отметил: "Rolls-Royce Motor Cars прекратила производство и поставки автомобилей для российского рынка в конце февраля 2022 года — до введения международных торговых санкций. Между тем правительство ввело далеко идущие санкции, которых мы полностью придерживаемся и поддерживаем... Если любой новый автомобиль Rolls-Royce импортировался в Россию с конца февраля 2022 года, это было сделано без ведома или поддержки Rolls-Royce Motor Cars".

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился первый электромобиль Rolls-Royce.

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