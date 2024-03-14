Hyundai показали нестандартный грузовой электрокар с футуристическим дизайном (фото)

На агрегатах Hyundai Staria создали оригинальный грузовой электромобиль. Модель предложат в нескольких различных кузовных версиях.

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Обнародованы первые официальные фото Hyundai ST1. Коммерческий электромобиль презентуют до конца первого полугодия. Подробности новинки раскрыли на сайте южнокорейского производителя.

Кабина позаимствована у Hyundai Staria Фото: Hyundai

Новый Hyundai ST1 — легкий грузовой электрокар, созданный, в первую очередь, для малого бизнеса. Его кабина позаимствована у минивэна Hyundai Staria. У нее большой угол наклона лобового стекла и тоненькая диодная полоса. Кроме того, электрокар получил пластиковый обвес.

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Электромобиль Hyundai ST1 предложат в нескольких различных версиях, среди которых — фургон и "голое" шасси, на которое можно монтировать различные кузова или оборудование. Автомобиль максимально занизили для облегчения его загрузки и разгрузки.

Характеристики Hyundai ST1 пока не раскрывают. Известно лишь, что электромотор расположен на передней оси, а батарея крепится к раме.

Шасси Hyundai ST1 Фото: Hyundai

Производство Hyundai ST1 стартует во второй половине 2024 года. Сначала модель начнут продавать в Южной Корее, а со временем она появится и в других странах.

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