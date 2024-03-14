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Hyundai показали нестандартный грузовой электрокар с футуристическим дизайном (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai ST1 — новый коммерческий электромобиль

На агрегатах Hyundai Staria создали оригинальный грузовой электромобиль. Модель предложат в нескольких различных кузовных версиях.

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Обнародованы первые официальные фото Hyundai ST1. Коммерческий электромобиль презентуют до конца первого полугодия. Подробности новинки раскрыли на сайте южнокорейского производителя.

Hyundai ST1, Hyundai Staria, электромобиль Hyundai, фургон Hyundai, фургон Hyundai Fullscreen
Кабина позаимствована у Hyundai Staria
Фото: Hyundai

Новый Hyundai ST1 — легкий грузовой электрокар, созданный, в первую очередь, для малого бизнеса. Его кабина позаимствована у минивэна Hyundai Staria. У нее большой угол наклона лобового стекла и тоненькая диодная полоса. Кроме того, электрокар получил пластиковый обвес.

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Электромобиль Hyundai ST1 предложат в нескольких различных версиях, среди которых — фургон и "голое" шасси, на которое можно монтировать различные кузова или оборудование. Автомобиль максимально занизили для облегчения его загрузки и разгрузки.

Характеристики Hyundai ST1 пока не раскрывают. Известно лишь, что электромотор расположен на передней оси, а батарея крепится к раме.

Hyundai ST Fullscreen
Шасси Hyundai ST1
Фото: Hyundai

Производство Hyundai ST1 стартует во второй половине 2024 года. Сначала модель начнут продавать в Южной Корее, а со временем она появится и в других странах.

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