Нового конкурента Tesla Model S от Huawei рассекретили до премьеры (фото)

Электромобиль Stelato S9 разрабатывают специалисты Huawei и BAIC. Обтекаемый седан длиной более 5 метров получил автопилот и 524-сильную установку.

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Обнародованы первые фото нового Stelato S9. Большой электрический седан F-класса презентуют в апреле на автошоу в Пекине. С лета он поступит в продажу в Китае по цене от 300 000 до 500 000 юаней ($42 000 — 70 000), а со временем появится и в Европе. Об этом рассказывает сайт Carscoops.

Stelato — новый бренд, созданный совместно корпорациями BAIC и Huawei. Он сосредоточится на выпуске электромобилей. Его первенец Stelato S9 станет более доступным конкурентом Tesla Model S и Mercedes EQS, ведь сопоставим с ними по размерам.

Электрокар разрабатывают Huawei и BAIC Фото: carscoops.com

Габариты Huawei Stelato S9:

длина — 5160 мм;

ширина — 1987 мм;

высота — 1486 мм;

колесная база — 3050 мм.

Китайский электромобиль Stelato S9 отличается обтекаемым дизайном с плавными линиями кузова, большими фарами и аркообразной крышей. В топовой версии установят автопилот и камеры вместо зеркал заднего вида. Конечно же, всю электронику для авто разрабатывает Huawei.

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Новый Huawei Stelato S9 оборудуют двухмоторной полноприводной установкой мощностью 524 л. с., а максимальная скорость будет ограничена на 215 км/ч. Запас хода не сообщается, но он точно превысит 500 км.

Кстати, своего конкурента Tesla готовит и Honda. Первые его изображения уже опубликованы.

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