Нового конкурента Tesla Model S від Huawei розсекретили до прем'єри (фото)

Електромобіль Stelato S9 розробляють спеціалісти Huawei та BAIC. Обтічний седан довжиною понад 5 метрів отримав автопілот та 524-сильну установку.

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Оприлюднені перші фото нового Stelato S9. Великий електричний седан F-класу презентують у квітні на автошоу в Пекіні. З літа він надійде в продаж у Китаї за ціною від 300 000 до 500 000 юанів ($42 000 – 70 000), а згодом з’явиться і в Європі. Про це розповідає сайт Carscoops.

Stelato – новий бренд, створений спільно корпораціями BAIC та Huawei. Він зосередиться на випуску електромобілів. Його первісток Stelato S9 стане доступнішим конкурентом Tesla Model S та Mercedes EQS, адже співставний із ними за розмірами.

Електрокар розробляють Huawei та BAIC Фото: carscoops.com

Габарити Huawei Stelato S9:

довжина – 5160 мм;

ширина – 1987 мм;

висота – 1486 мм;

колісна база – 3050 мм.

Китайський електромобіль Stelato S9 вирізняється обтічним дизайном із плавними лініями кузова, великими фарами та аркоподібним дахом. У топовій версії встановлять автопілот та камери замість дзеркал заднього огляду. Звісно ж, усю електроніку для авто розробляє Huawei.

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Новий Huawei Stelato S9 обладнають двомоторною повнопривідною установкою потужністю 524 к. с.,а максимальна швидкість буде обмежена на 215 км/год. Запас ходу не повідомляють, але він точно перевищить 500 км.

До речі, свого конкурента Tesla готує і Honda. Перші його зображення вже опубліковані.

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