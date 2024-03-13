Suzuki випустять недорогий сімейний електромобіль із запасом ходу 500 км

У Suzuki розробляють недорогий електровен із трьома рядами сидінь. Модель запропонують у кількох версіях із переднім та повним приводом, а її запас ходу сягне 500-550 км.

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Модельний ряд Suzuki поповнить доступний електричний мінівен. Нестандартна модель із робочою назвою YMC дебютує в 2026 році. Про це повідомляє видання Autocar.

Новий Suzuki YMC збудують на модульній електричній платформі 27PL skateboard, яку розробляють спільно з Toyota. Вона дозволяє створювати найрізноманітніші моделі й саме її використовуватиме електричний кросовер Suzuki EVX 2025 року.

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Очікується, що електромобіль Suzuki YMC сягатиме понад 4,3 м у довжину, що дозволить встановити в салоні три ряди сидінь та залишити немаленький багажник. На вибір мають запропонувати кілька версій із переднім та повним приводом.

Архітектура 27PL skateboard дозволяє встановлювати акумуляторні батареї ємністю 40 і 60 кВт∙год. Запас ходу Suzuki YMC у найбільш "дальнобійній" версії сягне 500-550 км.

Електромобіль Suzuki будуть виготовляти в Індії з вересня 2026 року. Саме в цій країні стартують продажі мінівена, а пізніше почнеться її експорт.

До речі, недавно в Києві помітили дорогий електричний мінівен від Geely та Volvo.

Також Фокус писав про незвичний електрифікований мінівен Hyundai.