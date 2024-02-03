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Шість коліс і вантажний кузов: який вигляд має найнезвичайніший Suzuki Jimny (фото)

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Фото: Reddit | Тюнінг Suzuki Jimny виконали у Великій Британії

Компактний позашляховик Suzuki Jimny подовжено, а також отримав третю пару коліс і кузов. У салоні автомобіля поліпшено оздоблення.

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У Великій Британії виконали вражаючий тюнінг Suzuki Jimny. Мініатюрний позашляховик перетворили на оригінальний шестиколісний пікап. Його фото з'явилися на сайті Reddit.

Suzuki Jimny 6X6, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2019, шестиколісний пікап Fullscreen
Ззаду з'явилися третя вісь і вантажний кузов
Фото: Reddit

Suzuki Jimny 2019 року подовжений до приблизно 4 метрів, а також отримав вантажний кузов і третю вісь. Утім, задня пара коліс обертається "вхолосту", адже тяга на них не передається (колісна формула авто — 6Х4). Крім того, ззаду встановлено сталеві дуги та поворотний борт кузова з кріпленням для запасного колеса.

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Салон Suzuki Jimny отримав дорожче оздоблення. А ось силовий агрегат позашляховика поки що стандартний — 1,5-літрова четвірка на 102 к. с., 4-ступінчаста автоматична КПП і трансмісія зі знижувальною передачею.

пікап Suzuki Jimny, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2019, шестиколісний пікап Fullscreen
Ззаду встановлено сталеві дуги
Фото: Reddit
салон Suzuki Jimny, Suzuki Jimny, тюнінг Suzuki Jimny, Suzuki Jimny 2019, шестиколісний пікап Fullscreen
У салоні покращено оздоблення
Фото: Reddit

Наразі власник має намір продати пікап Suzuki Jimny, оскільки у нього закінчилися кошти, і немає можливості завершити проєкт. У перспективі він планував оснастити авто, що стало важчим, потужнішим двигуном, а також змінити дизайн Suzuki Jimny у стилі Mercedes G-Class.

До слова, нещодавно дебютував новий шестиколісний "Гелендваген" потужністю 900 сил.

Також Фокус розповідав про оригінальний клон Hummer, створений із двох Suzuki Jimny.