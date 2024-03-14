Конкурент Tesla та бюджетна модель: Honda випустить оригінальні електромобілі (фото)

Honda випустить нові електромобілі з виразним дизайном. Розробляються доступна модель та дорогий преміальний седан.

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Концерн Honda планує розширювати електричну лінійку й у найближчі кілька років випустить два нових седани. Їх зображення вже потрапили в інтернет. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Honda Lingxi L обладнають 218-сильним мотором Фото: carscoops.com

Перша модель буде випущена під новим брендом Lingxi. Її виробництво налагодять із другої половини 2024 року в Китаї на спільному підприємстві Dongfeng-Honda і авто обіцяє бути недорогим.

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Нова Honda Lingxi L вирізняється нестандартним гранчастим дизайном із покатим дахом та тоненькими фарами. Електрокар важить 1702 кг, а його колісна база складає 2731 мм. Седан обладнають 218-сильним мотором на передній вісі.

На зміну Acura TLX прийде електрокар Фото: carscoops.com

Друга модель буде випущена під брендом Acura: вона замінить седан TLX та стане конкуретном Tesla Model 3. Преміальний електромобіль має витягнутий обтічний профіль із довгим капотом та вигнутою лінією даху. У нього тоненькі фари й ліхтарі, а дизайн передньої частини нагадує решітку радіатора бензинових Acura.

У седана Acura непогана аеродинаміка Фото: carscoops.com

Характеристики Acura поки не розкривають. Вони стануть відомі ближче до дати прем'єри електричного седана, яка запланована на 2025 чи 2026 рік.

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