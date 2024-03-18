Украинец превратил старый Ford в оригинальный электромобиль (фото)

Электромобиль Ford Scorpio внешне ничем не отличается от стандартной бензиновой модели. Он может разгоняться до 50 км/ч и буксировать прицеп весом в тонну.

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В Черноморске Одесской области появился необычный Ford Scorpio 80-х годов. Его переделали в электромобиль. Информация о нестандартном авто появилась на Auto.ria.

Электрокар оборудовали мотором на 5,4 л. Фото: auto.ria.com

Хэтчбек Ford Scorpio оборудовали мотором отечественного производства мощностью 5,4 л. (4 кВт). Это дает возможность электрокару разгоняться до 50 км/ч, а большая тяга позволяет буксировать прицеп весом в тонну.

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Также установлены контроллер BMS 16S и 42-вольтная батарея емкостью 180 Ач. Заявленный запас хода составляет 30-40 км, а полностью зарядить электрокар можно за ночь.

Зрительно самодельный электромобиль Ford Scorpio ничем не отличается от стандартной бензиновой модели первого поколения. Салон хэтчбека тоже остался без изменений.

Салон Ford Scorpio не изменился Фото: auto.ria.com

Пробег Ford Scorpio составляет 300 000 км, однако неизвестно, какое расстояние он проехал уже после переоборудования в электромобиль. Сейчас его выставили на продажу, а цена электрокара составляет 2100 долларов.

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