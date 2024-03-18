Українець перетворив старий Ford на оригінальний електромобіль (фото)

Електромобіль Ford Scorpio ззовні нічим не відрізняється від стандартної бензинової моделі. Він здатен розганятися до 50 км/год та буксирувати причіп вагою в тонну.

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У Чорноморську Одеської області з’явився незвичний Ford Scorpio 80-х років. Його переробили на електромобіль. Інформація про нестандартне авто з’явилася на Auto.ria.

Електрокар обладнали мотором на 5,4 к. с. Фото: auto.ria.com

Хетчбек Ford Scorpio обладнали мотором вітчизняного виробництва потужністю 5,4 к. с. (4 кВт). Це дає йому змогу електрокару розганятися до 50 км/год, а велика тяга дозволяє буксирувати причіп вагою в тонну.

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Також встановлені контролер BMS 16S і 42-вольтна батарея ємністю 180 А∙год. Заявлений запас ходу складає 30-40 км, а повністю зарядити електрокар можна за ніч.

Візуально саморобний електромобіль Ford Scorpio нічим не відрізняється від стандартної бензинової моделі першого покоління. Салон хетчбека також залишився без змін.

Салон Ford Scorpio не змінився Фото: auto.ria.com

Пробіг Ford Scorpio складає 300 000 км, проте невідомо, яку саме відстань він проїхав уже після переобладнання в електромобіль. Зараз його виставили на продаж, а ціна електрокара становить 2100 доларів.

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