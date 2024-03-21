Changan презентовал мощный и недорогой аналог Land Rover Defender (фото)

Новый Changan Deepal G318 — большой пятиместный внедорожник с мощной гибридной установкой на 430 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,3 с и проехать 155 км на электротяге.

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Changan презентовал новый внедорожник Deepal G318. Модель поступит в продажу во втором квартале этого года по цене примерно от 300 000 юаней ($41 700). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Changan Deepal G318 — пятиместный внедорожник для любителей активного отдыха. Цифровой индекс в его названии указывает на трассу 318, которая проложена к горам Тибета. Модель является доступной альтернативой Land Rover Defender.

Авто получило пластиковый обвес и внедорожные шины Фото: CarNewsChina

Китайский внедорожник отличается брутальным дизайном. У него высокий капот, расширенные крылья и вертикальные задние стойки крыши. Установлены массивные бамперы, защитный пластиковый обвес, внедорожные шины и дополнительная оптика на крыше.

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Габариты Changan Deepal G318:

длина — 5010 мм;

ширина — 1985 мм;

высота — 1960 мм;

колесная база — 2880 мм;

масса — 2360 кг.

Внедорожник получил 430-сильную гибридную установку Фото: CarNewsChina

В салоне Changan Deepal G318 преобладают рубленые линии. На передней панели установлены два дисплея, а передние кресла разделены высоким тоннелем. Объем багажника составляет 818-1747 л.

Новый Changan Deepal G318 дебютировал в полноприводной гибридной версии на 430 л. с. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами. Разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, также авто способно проехать 155 км на электротяге.

В салоне преобладают рубленые линии Фото: CarNewsChina

Полный привод дополнен электронными центральным и задним дифференциалами. Угол въезда составляет 27°, а съезда — 31°. Управляемые задние колеса позволяют кроссоверу делать "танковый" разворот на месте.

Кстати, недавно Changan презентовал и недорогой гибридный кроссовер.

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