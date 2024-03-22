Нетипичная капсула времени: в Киеве обнаружили роскошный Ford 2000 года в новом состоянии (фото)

Ford Econoline E-150 позиционировали, как роскошный офис на колесах. В его салоне вставновлены широкие кресла, а в отделке использованы кожа и дерево.

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В Киеве хранится интересное авто — минивэн Ford E-150 Econoline 2000 года. Роскошная модель была альтернативой лимузинам. О необычном автомобиле рассказал блогер Roma Urraco.

Пробег авто составляет всего 48,7 тыс. км. Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Этот Ford Econoline E-150 Mark III LX-tra Conversion Van (таково полное название авто) проехал всего 30,3 тыс. миль (48,7 тыс. км). Первый владелец купил его новым, но очень редко эксплуатировал. Минивэн преимущественно стоял в гараже, поэтому прекрасно сохранился и выглядит, как новый — это настоящая капсула времени. В машине все оригинальное.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Большой 5,4-метровый Ford Econoline E-150 LX-tra Conversion Van позиционировали, как офис на колесах. Его салон с высокой крышей отделан кожей и деревом, там установлены широкие "капитанские" кресла, а также телевизор и мощная акустика Clarion. Кроме того, есть удобные полочки и подстаканники. Также автомобиль оснащен отдельными кондиционерами спереди и сзади.

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