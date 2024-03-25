"Пасхальная" четверка: Jeep показал новые яркие внедорожники (фото)

Тюнинг Jeep призван улучшить внедорожные качества авто и сделать их дизайн ярче. Новые модели можно воссоздать своими руками, ведь их аксессуары доступны всем желающим.

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Опубликованы фото четырех новых внедорожников Jeep. Их презентуют во время ежегодного пасхального сафари в пустыне Моаб в американском штате Юта. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Внедорожное сафари Jeep проводится уже 58 лет. Его участники соревнуются в прохождении сложного бездорожья и демонстрируют свои доработанные внедорожники.

Jeep традиционно готовит к этому мероприятию концепт-кары. Интересно, что они созданы с использованием аксессуаров, поступивших в свободную продажу, поэтому хоть они и не станут серийными, но при желании эти авто можно воссоздать своими силами. В этом году большинство концептов — это тюнинг Jeep Wrangler/Gladiator.

Jeep Low Down

Jeep Low Down Фото: Stellantis

Внедорожник является трибьютом другого концепта, презентованного на пасхальном сафари 15 лет назад. В его основе лежит топовый четырехдверный Jeep Wrangler Rubicon 392 с 6,4-литровым V8 Hemi мощностью 475 л. с. Чтобы видеть мотор, в карбоновом капоте сделали прозрачную вставку.

Jeep Low Down оборудовали огромными 42-дюймовыми колесами Фото: Stellantis

Автомобиль получил огромные 42-дюймовые шины, но его клиренс остался без изменений. Установлены усиленные мосты, компактные стальные бамперы, расширители арок а салон отделан черной кожей. Интересным аксессуаром является съемная прозрачная крыша.

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Диспетчер Jeep Willys

Диспетчер Jeep Willys Фото: Stellantis

Тюнинг Jeep Wrangler выполнен в стилистике первых "гражданских" Jeep CJ конца 40-х. У него двухцветная окраска и белые колесные диски. Кроме того, установили 36-дюймовые внедорожные шины, новые мосты, мощные стальные бамперы и лебедку, а клиренс увеличили.

Салон отделали дорогой кожей и тканью с узором, а на полу появились водостойкие виниловые коврики. С сидений сняли подголовники (на авто 40-х годов их не было), а комплектацию пополнил компрессор для подкачки шин.

В салоне Jeep Willys Dispatcher улучшенная отделка Фото: Stellantis

Внедорожник в ретростиле имеет современную плагин-гибридную установку на 375 л.с. с 2,0-литровой турбочетверкой и электромоторами.

Jeep Gladiator Rubicon High Top

Jeep Gladiator Rubicon High Top Фото: Stellantis

Пикап Jeep Gladiator отличается окраской в стиле 70-х, а также 40-дюймовыми шинами BF Goodrich, дугами и расширителями арок. Клиренс авто увеличен.

Также появились капот с "жабрами" и дополнительная защита днища. Салон обшит черно-бежевой кожей, а в кузове установили удобный органайзер с ящиками.

Салон Jeep Gladiator отделан дорогой кожей Фото: Stellantis

Автомобиль оснащен стандартным 3,6-литровым V6 Pentastar на 285 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, а также получил усиленные мосты, пневмоподвеску и мощную лебедку.

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Jeep Vacationeer

Jeep Grand Wagoneer превратили в автодом Фото: Stellantis

В основе концепт-кара лежит флагманский Jeep Grand Wagoneer. Его превратили во внедорожный автодом. На крыше внедорожника установлен карбоновый бокс с раскладной палаткой. Интересно, что попасть в нее можно через из салона специальный люк в крыше. Палатку дополнили солнечными батареями.

Jeep Vacationeer имеет двухцветную окраску, а в его интерьере дорогие кожа и дерево сочетаются с тканью в клетку. Кресла второго и третьего ряда сняли.

Салон Jeep Vacationeer обшили тканью в клетку Фото: Stellantis

Внедорожник оборудовали 35-дюймовыми шинами BF Goodrich, а его клиренс вырос на 37 мм. В бампере появилась лебедка. Под капотом установлена новейшая 3,0-литровая турбошестерня мощностью 510 л. с.

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