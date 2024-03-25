"Великодня" четвірка: Jeep показав нові яскраві позашляховики (фото)

Тюнінг Jeep покликаний покращити позашляхові якості авто та зробити їх дизайн яскравішим. Нові моделі можна відтворити своїми руками, адже їхні аксесуари доступні всім бажаючим.

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Опубліковані фото чотирьох нових позашляховиків Jeep. Їх презентують під час щорічного великоднього сафарі у пустелі Моаб в американському штаті Юта. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

Позашляхове сафарі Jeep проводиться вже 58 років. Його учасники змагаються в проходженні складного бездоріжжя та демонструють свої доопрацьовані позашляховики.

Jeep традиційно готує до цього заходу концепт-кари. Цікаво, що вони створені з використанням аксесуарів, які надійшли у вільний продаж, тож хоч вони і не стануть серійними, та за бажання ці авто можна відтворити своїми силами. Цьогоріч більшість концептів — це тюнінг Jeep Wrangler/Gladiator.

Jeep Low Down

Jeep Low Down Фото: Stellantis

Позашляховик є трібютом іншому концепту, презентованому на великодньому сафарі 15 років тому. У його основі лежить топовий чотиридверний Jeep Wrangler Rubicon 392 із 6,4-літровим V8 Hemi потужністю 475 к. с. Щоб бачити мотор, у карбоновому капоті зробили прозору вставку.

Jeep Low Down обладнали величезними 42-дюймовими колесами Фото: Stellantis

Автомобіль отримав величезні 42-дюймові шини, але його кліренс залишився без змін. Установлені посилені мости, компактні стальні бампери, розширювачі арок а салон оздоблений чорною шкірою. Цікавим аксесуаром є знімний прозорий дах.

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Jeep Willys Dispatcher

Jeep Willys Dispatcher Фото: Stellantis

Тюнінг Jeep Wrangler виконаний у стилістиці перших "цивільних" Jeep CJ кінця 40-х. У нього двоколірне забарвлення і білі колісні диски. Крім того, встановили 36-дюймові позашляхові шини, нові мости, потужні стальні бампери і лебідку, а кліренс збільшили.

Салон оздобили дорогою шкірою та тканиною з візерунком, а на підлозі з’явилися водостійкі вінілові килимки. Із сидінь зняли підголовники (на авто 40-х років їх не було), а комплектацію поповнив компресор для підкачки шин.

У салоні Jeep Willys Dispatcher покращене оздоблення Фото: Stellantis

Позашляховик у ретростилі має сучасну плагін-гібридну установку на 375 к. с. із 2,0-літровою турбочетвіркою та електромоторами.

Jeep Gladiator Rubicon High Top

Jeep Gladiator Rubicon High Top Фото: Stellantis

Пікап Jeep Gladiator вирізняється забарвленням у стилі 70-х, а також 40-дюймовими шинами BF Goodrich, дугами та розширювачами арок. Кліренс авто збільшено.

Також з’явилися капот із "жабрами" та додатковий захист днища. Салон обшитий чорно-бежевою шкірою, а в кузові встановили зручний органайзер із шухлядами.

Салон Jeep Gladiator оздоблений дорогою шкірою Фото: Stellantis

Автомобіль оснащений стандартним 3,6-літровим V6 Pentastar на 285 к. с. та 8-ступінчастим автоматом, а також отримав посилені мости, пневмопідвіску та потужну лебідку.

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Jeep Vacationeer

Jeep Grand Wagoneer перетворили на автодім Фото: Stellantis

У основі концепт-кару лежить флагманський Jeep Grand Wagoneer. Його перетворили на позашляховий автодім. На даху позашляховика встановлено карбоновий бокс із розкладним наметом. Цікаво, що потрапити в нього можна через із салону спеціальний люк у даху. Намет доповнили сонячними батареями.

Jeep Vacationeer має двоколірне забарвлення, а в його інтер’єрі дорогі шкіра і дерево поєднуються з тканиною в клітинку. Крісла другого і третього ряду зняли.

Салон Jeep Vacationeer обшили тканиною в клітинку Фото: Stellantis

Позашляховик обладнали 35-дюймовими шинами BF Goodrich, а його кліренс виріс на 37 мм. У бампері з’явилася лебідка. Під капотом встановлена новітня 3,0-літрова турбошістка потужністю 510 к. с.

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