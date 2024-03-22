Маленький Land Cruiser: розкрито подробиці нового позашляховика Toyota FJ (фото)

Toyota Land Cruiser FJ — 4,5-метровий рамний позашляховик із рубаним дизайном. Компактна модель стане наступником Toyota FJ Cruiser.

Related video

З’явилася свіжа інформація про майбутній компактний позашляховик Toyota. Молодшого брата Land Cruiser презентують у грудні 2024 року, а його продаж стартує на початку 2025-го. Про це повідомляє японське видання BestCarWeb.

Очікується, що модель назвуть Toyota Land Cruiser FJ і в модельному ряду марки вона замінить позашляховик FJ Cruiser. Очікується, що ціна авто в Японії складе від 3,5 до 4,5 млн ієн ($23 100 – 29 700).

Позашляховик буде молодшим братом Toyota Land Cruiser Фото: BestCarWeb

Судячи з рендерів, рубаний дизайн буде витриманий в дусі Toyota Land Cruiser 250. У позашляховика класичний двооб’ємний профіль із високим капотом, розширеними крилами та вертикальними задніми стійками даху.

Важливо

У Києві помітили новий яскравий кросовер Toyota з витратою 4,1 л на 100 км (фото)

Новий Toyota Land Cruiser FJ збудують на рамній платформі бюджетного пікапа Hilux Champ. Позашляховикr буде значно компактнішим за інші Toyota Land Cruiser – 4,5 м у довжину, 1,83 м у ширину та 1,85 м у висоту за колісної бази в 2,75 м.

Модель замінить Toyota FJ Cruiser Фото: BestCarWeb

За даними BestCarWeb, у лінійці моделі не буде дизельних чи гібридних версій. Кросовер дебютує з 2,7-літровим 163-сильним бензиновим двигуном, хоча пізніше лінійку моторів можуть розширити.

Раніше Фокус розповідав про новий розкішний позашляховик Infiniti QX80.

Також ми писали про новий Mitsubishi Pajero Sport.