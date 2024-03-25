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Авто

Эксклюзивы на $55 миллионов: на аукцион выставили впечатляющую коллекцию суперкаров (фото)

коллекция суперкаров, Ferrari F50, Lamborghini Miura, Ferrari F40
Фото: RM Sotheby's | В коллекции собраны 32 спортивных авто

Коллекция насчитывает 32 спортивных автомобиля разных годов выпуска. Стоимость некоторых суперкаров достигает 3-4 миллионов долларов.

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В Торонто на аукцион RM Sotheby's выставили огромную коллекцию суперкаров. Общая стоимость автомобилей составляет около 55 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В коллекции собраны 32 спортивных автомобиля, выпущенных с 1957 по 2021 год. Все они в идеальном состоянии, а большинство из машин имеют небольшие пробеги.

Ferrari F50, коллекция суперкаров, Lamborghini Miura, Ferrari F40 Fullscreen
Ferrari F50 оценили в 4,5 млн долларов
Фото: RM Sotheby's

Самыми дорогими в коллекции являются четыре эксклюзивных суперкара Ferrari — F50, Enzo, LaFerrari и 288GTO. Их ориентировочная цена достигает в 4-4,5 млн долларов. В $3,75 миллиона оценили очень редкий Maserati MC12.

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Среди других дорогих суперкаров — Ferrari 275 GTB 1967 года и Lamborghini Miura 1972 года, который ранее принадлежал вокалисту группы Jamiroquai Джею Кею.

Ferrari LaFerrari Fullscreen
Ferrari LaFerrari
Феррари Энцо Fullscreen
Феррари Энцо
Ferrari 288 GTO Fullscreen
Ferrari 288 GTO
Lamborghini Miura Fullscreen
Lamborghini Miura
Maserati MC12 Fullscreen
Maserati MC12
Ferrari 250 GT Lusso Fullscreen
Ferrari 250 GT Lusso
Ferrari 365 GTB/4 Daytona Fullscreen
Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Lamborghini Countach Fullscreen
Lamborghini Countach
Shelby GT350 Fullscreen
Shelby GT350
Aston Martin DB5 Fullscreen
Aston Martin DB5
Порше 959 Fullscreen
Порше 959
Mercedes-Benz 300SL Fullscreen
Mercedes-Benz 300SL
Bugatti Veyron Fullscreen
Bugatti Veyron
Porsche Carrera GT Fullscreen
Porsche Carrera GT
Ferrari 275 GTB Fullscreen
Ferrari 275 GTB
Ferrari LaFerrari
Феррари Энцо
Ferrari 288 GTO
Lamborghini Miura
Maserati MC12
Ferrari 250 GT Lusso
Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Lamborghini Countach
Shelby GT350
Aston Martin DB5
Порше 959
Mercedes-Benz 300SL
Bugatti Veyron
Porsche Carrera GT
Ferrari 275 GTB

В коллекции хватает знаменитых классических моделей — купе и кабриолет Mercedes-Benz 300 SL, Aston Martin DB5, Lamborghini Countach, Porsche 356 и 911, Shelby GT350, Ferrari 250 GT Lusso и 365 GTB/4 Daytona.

Современную эпоху представляют суперкары Ferrari F40 и SF90, Jaguar XJ220, Bugatti Veyron, McLaren P1 и 720S, Porsche 959, 918 и Carrera GT.

Между прочим, недавно на аукционе RM Sotheby's продали самый редкий "Гелендваген".

Также Фокус писал, что в Украине продадут на аукционе авто из фильма "Я, Победа и Берлин".