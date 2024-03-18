В Украине выставят на аукцион авто из фильма "Я, Победа и Берлин" (фото, видео)

ГАЗ-М20 "Победа" приобрели в Запорожье и отремонтировали перед съемками в кино. Полученные за автомобиль средства передадут на ВСУ.

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Автомобиль из фильма "Я, Победа и Берлин" по произведению Кузьмы Скрябина планируют выставить на аукцион. Об этом рассказал исполнитель главной роли Иван Блиндар после специального показа киноленты в Ивано-Франковске, сообщает "Укринформ".

По словам актера, полученные за ГАЗ-М20 "Победа" средства передадут на ВСУ — об этом уже было договорено ранее. Аукцион организуют продюсеры кинофильма.

Авто назвали Басей в честь дочери Андрея Кузьменко Фото: Укринформ

Иван Блиндар отметил, что купить "Победу" желтого цвета удалось в Запорожье за небольшие деньги. В ржавом авто обнаружили ряд неисправностей, однако до начала съемок удалось заменить некоторые детали, а потому в машине все работало на высшем уровне.

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Автомобиль назвали Бася — в честь дочери Андрея Кузьменко, Барбары. Машина является полноправным героем киноленты.

По сюжету фильма и книги молодой Кузьма путешествует на "Победе" в Берлин, чтобы продать старинный автомобиль немецкому коллекционеру.

ГАЗ-М20 "Победа" выпускался с 1946 по 1958 годы и всего собрали почти 236 тыс. машин. Седан оборудован 2,1-литровым 52-сильным двигателем и может развить 105 км/ч.

Кстати, недавно с молотка ушел самый редкий "Гелендваген" — изготовлено всего 13 таких авто.

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