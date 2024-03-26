Во Франции обнаружен заброшенный автосалон Peugeot с машинами внутри (видео)

Автосалон не работает с 2019 года, однако в нем до сих пор остается немало машин. Некоторые автомобили неплохо сохранились.

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Во Франции обнаружили заброшенный автосалон Peugeot. На его территории до сих пор стоят автомобили. О нем рассказали в видео на Youtube-канале The Bearded Explorer.

Peugeot во дворе автосалона заржавели Фото: скриншот / YouTube

Этот автосалон с СТО закрылся относительно недавно — в 2019 году. Он специализировался на Peugeot и продавал не только новые, но и подержанные автомобили. Точную его локацию держат в секрете.

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Именно старых Peugeot в помещении автосалона и во дворе больше всего. На видео можно увидеть как винтажный Peugeot 203 конца 40-х, так и модели 305 и 505 70-х или более новые Peugeot 306, 405 и 605 90-х годов.

Универсал Fiat Palio Фото: скриншот / YouTube

Вместе с тем, стоят в автосалоне и модели других марок. Среди них — Fiat Palio, Ford Focus, Mazda Premacy, Renault Clio, Scenic и 19. Во дворе остался и эвакуатор Mercedes. Состояние машин разное: одни выглядят довольно неплохо, другие — проржавели и полуразобраны.

Кроме того, на складах СТО сохранено немало запчастей для различных моделей автомобилей, а в офисе остались разнообразные документы, буклеты и другие инфоматериалы.

Кстати, это не единственный заброшенный автосалон, обнаруженный в последнее время — еще один подобный шоурум нашли в Германии.

Также Фокус рассказывал о заброшенном автосалоне с новенькими суперкарами.