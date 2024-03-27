Недорогой и экономичный кроссовер Chevrolet рассекретили до презентации (фото)

Кроссовер Chevrolet Equinox Plus оснастят мощной плагин-гибридной установкой. Автомобиль сможет передвигаться в полностью электрическом режиме.

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Новый Chevrolet Equinox 2024 получит экономичную гибридную модификацию Plus. Ее презентуют в апреле на автошоу в Пекине, а пока первые фото авто появились на сайте Autohome.

Кроссовер презентуют в апреле Фото: General Motors

Кроссовер Chevrolet Equinox Plus будет плагин-гибридом. Его оснастят 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 173 л.с. и 190-сильным электромотором. Авто будет дороже стандартного Equinox, но и значительно экономичнее, хотя пока его расход топлива держат в секрете. К тому же, авто сможет передвигаться на электротяге.

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Отличить новый Chevrolet Equinox Plus можно по несколько измененному переднему бамперу и колесным дискам с оптимизированной аэродинамикой. Как и бензиновая модель, он будет доступен в спортивном исполнении RS и внедорожном Activ.

Гибрид сможет передвигаться на электротяге Фото: General Motors

Салон Chevrolet Equinox Plus не показали, однако известно, что внутри установят два больших дисплея на передней панели. Базовая комплектация будет включать парктроник, камеру заднего вида, подогрев сидений и руля, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Гибрид будет доступнее, чем аналогичные модели этого класса.

Кстати, недавно на рынок вышел электромобиль Chevrolet Equinox, но это совсем другая модель, которая не имеет ничего общего с бензиновым кроссовером и выпускается параллельно.

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