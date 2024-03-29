Большие перемены: Skoda откажется от Octavia и Kodiaq и выпустит 6 электромобилей (фото)

Skoda наполнит рынок новыми электромобилями. В 2033 году чешская компания может полностью прекратить выпуск бензиновых и дизельных авто для Европы.

Related video

Skoda готовится к электрической революции. Постепенно все модели с бензиновыми и дизельными двигателями будут вытеснены из линейки чешской марки и заменены электромобилями. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Skoda Epiq Фото: Skoda

По его данным, в 2033 году Skoda полностью прекратит выпуск легковых авто с двигателями внутреннего сгорания для Европы. Мало того, до этого времени не представят ни одной новой бензиновой или дизельной модели, а лишь будут обновлять уже существующие. По данным L'Argus, Skoda Kodiaq и Superb стали последними полностью новыми европейскими моделями бренда с ДВС.

Skoda Elroq Фото: Skoda

Презентованный недавно электрокроссовер Skoda Epiq выйдет на рынок в конце 2025 года. Интересно, что перед этим появится еще одна электрическая модель — 4,4-метровый кроссовер Elroq, который станет альтернативой Karoq. Его презентуют в октябре нынешнего года.

Важно

Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq

Кроме того, будут обновлены электромобили Skoda Enyaq и Enyaq Coupe. А на 2026 год запланирован дебют семиместного электрокроссовера — серийной версии концепта Vision 7S.

Skoda Vision 7S Фото: Skoda

В 2027 году обновят Skoda Octavia, Kodiaq и Superb, чтобы они соответствовали эко-нормам Евро-7. В то же время, Skoda Fabia, Karoq и Kamiq снимут с производства. Через год появится 4,6-метровый универсал Combi, который станет электрическим аналогом Octavia.

Шкода Комби Фото: Skoda

На 2031 год планируется повторный фейслифтинг Skoda Octavia, Kodiaq и Superb, а через два года их снимут с производства. Со временем их также заменят новые электрокары.

Ранее Фокус рассказывал, что на украинский рынок вышли две недорогие модели Skoda.

Также мы писали, что в Польше будут выпускать дешевые электромобили.