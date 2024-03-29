Великі зміни: Skoda відмовиться від Octavia та Kodiaq і випустить 6 електромобілів (фото)

Skoda наповнить ринок новими електромобілями. У 2033 році чеська компанія може повністю припинити випуск бензинових і дизельних авто для Європи.

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Skoda готується до електричної революції. Поступово всі моделі з бензиновими та дизельними двигунами будуть витіснені з лінійки чеської марки і замінені електромобілями. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Skoda Epiq Фото: Skoda

За його даними, в 2033 році Skoda повністю припинить випуск легкових авто з двигунами внутрішнього згоряння для Європи. Мало того, до цього часу не презентують жодної нової бензинової чи дизельної моделі, а лише будуть оновлювати вже існуючі. За даними L’Argus, Skoda Kodiaq і Superb стали останніми повністю новими європейськими моделями бренду з ДВЗ.

Skoda Elroq Фото: Skoda

Презентований недавно електрокросовер Skoda Epiq вийде на ринок у кінці 2025 року. Цікаво, що перед цим з’явиться ще одна електрична модель – 4,4-метровий кросовер Elroq, який стане альтернативою Karoq. Його презентують у жовтні нинішнього року.

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Крім того, будуть оновлені електромобілі Skoda Enyaq та Enyaq Coupe. А на 2026 рік запланований дебют семимісного електрокросовера – серійної версії концепта Vision 7S.

Skoda Vision 7S Фото: Skoda

У 2027 році оновлять Skoda Octavia, Kodiaq та Superb, аби вони відповідали еко-нормам Євро-7. У той же час, Skoda Fabia, Karoq і Kamiq знімуть з виробництва. Через рік з’явиться 4,6-метровий універсал Combi, який стане електричним аналогом Octavia.

Skoda Combi Фото: Skoda

На 2031 рік планується повторний фейсліфтинг Skoda Octavia, Kodiaq та Superb, а через два роки їх знімуть із виробництва. Згодом їх також замінять нові електрокари.

Раніше Фокус розповідав, що на український ринок вийшли дві недорогі моделі Skoda.

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