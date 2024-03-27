У Польщі налагодять випуск дешевих електромобілів з багатим оснащенням (фото)

Новий Leapmotor T03 — компактний 3,6-метровий електрокар для міста. Європейська версія моделі оснащена 109-сильним мотором та має запас ходу 280 км.

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У Польщі невдовзі виготовлятимуть бюджетні електромобілі Leapmotor T03. Їх виробництво налагодять на підприємстві концерну Stellantis у місті Тихи. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Наразі в Тихи випускають Fiat 500 і 600, а також Jeep Avenger. Проте невдовзі збірку бензинового Fiat 500 перенесуть до Алжиру, що вивільнить виробничі потужності для випуску електрокарів.

Запас ходу електрокара складає 280 км

За даними джерел у Stellantis вибір пав на Leapmotor T03. Нещодавно концерн підписав угоду про співробітництво із цим китайським автовиробником. Випуск автомобілів Leapmotor на території ЄС дозволить обійти мита, які планують запровадити на авто з Китаю.

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Електромобіль Leapmotor T03 наразі вже продається в деяких країнах Євросоюзу та коштує від 23 490 євро. Виробництво моделі в Польщі дозволить знизити її ціну (у Китаї вартість аналогічної версії стартує з 8900 євро).

Бюджетний електрокар багато оснащений

Новий Leapmotor T03 – компактний міський хетчбек А-класу довжиною 3,6 м зі стриманим дизайном. Бюджетна модель непогано оснащена – в базовій версії є цифровий щиток приладів, 10,1-дюймовий тачскрін, камера, клімат-контроль, круїз-контроль і парктронік.

Електромобіль Leapmotor T03 в ЄС пропонують лише в топовій версії потужністю 109 к. с., а його максимальна швидкість обмежена на 100 км/год. Батарея ємністю 41 кВт∙год дозволяє проїхати 280 км без підзарядки.

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