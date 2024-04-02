Цена $18 000 и запас хода 550 км: в Китае создали стильный и недорогой электрокар (фото)

Электромобиль Dongfeng Forthing Xinghai S7 — обтекаемый пятиметровый седан Е-класса. Авто оснащено 218-сильным мотором и может проехать до 550 км без подзарядки.

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Dongfeng расширяет свою электрическую линейку Forthing, которую вскоре пополнит седан Xinghai S7. Его официально презентуют в этом месяце на автошоу в Пекине и до конца первого полугодия выпустят на рынок по цене от 130 000 до 200 000 юаней ($18 000 — 27 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Седан отличается обтекаемым дизайном Фото: CarNewsChina

Новый Dongfeng Forthing Xinghai S7 — крупный седан E-класса с обтекаемым дизайном. У него стильный вытянутый силуэт с длинным капотом, выраженным "носом" и аркообразной крышей. Авто отличается низким (0,195) коэффициентом аэродинамики.

Размеры Dongfeng Forthing Xinghai S7:

длина — 4935 мм;

ширина — 1915 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2915 мм.

Запас хода электрокара достигает 550 км Фото: CarNewsChina

В салоне руль скошен снизу, а на передней панели установили два дисплея. Центральная консоль выполнена "двухэтажной": сверху расположены подстаканники и беспроводная зарядка для смартфонов, а снизу — ниша для сумок.

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Китайский электромобиль Dongfeng Forthing Xinghai S7 оборудован электромотором на 218 л. с. и 300 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с, а его максимальная скорость ограничена на 165 км/ч.

В салоне установлена "двухуровневая" центральная консоль Фото: CarNewsChina

Аккумуляторная батарея емкость 56,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 550 км. Зарядить ее на 80% можно за 28 минут.

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