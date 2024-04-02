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Ціна $18 000 та запас ходу 550 км: у Китаї створили стильний і недорогий електрокар (фото)

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Фото: CarNewsChina | Новий Dongfeng Forthing Xinghai S7 — доступний електрокар Е-класу

Електромобіль Dongfeng Forthing Xinghai S7 — обтічний п'ятиметровий седан Е-класу. Авто оснащене 218-сильним мотором та може проїхати до 550 км без підзарядки.

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Dongfeng розширює свою електричну лінійку Forthing. Її невдовзі поповнить седан Xinghai S7. Його офіційно презентують у цьому місяці на автошоу в Пекіні й до кінця першого півріччя випустять на ринок за ціною від 130 000 до 200 000 юанів ($18 000 – 27 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Dongfeng Forthing Xinghai S7, Dongfeng Forthing, електромобіль Dongfeng, китайський електромобіль Fullscreen
Седан вирізняється обтічним дизайном
Фото: CarNewsChina

Новий Dongfeng Forthing Xinghai S7 – великий седан E-класу з обтічним дизайном. У нього стильний витягнутий силует із довгим капотом, вираженим "носом" та аркоподібним дахом. Авто вирізняється низьким (0,195) коефіцієнтом аеродинаміки.

Розміри Dongfeng Forthing Xinghai S7:

  • довжина – 4935 мм;
  • ширина – 1915 мм;
  • висота – 1495 мм;
  • колісна база – 2915 мм.
Dongfeng Forthing, Dongfeng Forthing Xinghai S7, електромобіль Dongfeng, китайський електромобіль Fullscreen
Запас ходу електрокара сягає 550 км
Фото: CarNewsChina

У салоні кермо скошене знизу, а на передній панелі встановили два дисплеї. Центральна консоль виконана "двоповерховою": зверху розташовані підсклянники та бездротова зарядка для смартфонів, а знизу – ніша для сумок.

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На європейський ринок виходить недорогий китайський електрокросовер Dongfeng (фото)
На європейський ринок виходить недорогий китайський електрокросовер Dongfeng (фото)

Китайський електромобіль Dongfeng Forthing Xinghai S7 обладнаний електромотором на 218 к. с. і 300 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 6,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 165 км/год.

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У салоні встановлена "дворівнева" центральна консоль
Фото: CarNewsChina

Акумуляторна батарея ємність 56,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 550 км. Зарядити її на 80% можна за 28 хвилин.

До речі, нещодавно в Китаї на ринок вийшов перший електромобіль Xiaomi.

Також Фокус розповідав, що в Польщі випускатимуть доступні електрокари.