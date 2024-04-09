Блэкауты не пугают: в Украине стремительно вырос спрос на электромобили (фото)
Несмотря на российские атаки на энергетическую инфраструктуру, украинцы все больше покупают электромобили. Наибольшим спросом пользуются новые электрокары китайского производства и подержанные Nissan и Tesla.
Продажи электромобилей в Украине продолжают стремительно расти. За март украинцы приобрели более 4,4 тыс. электрокаров. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с февралем рост составил 13%, а по сравнению с мартом 2023 года спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза — российские атаки на энергетическую инфраструктуру и угроза блэкаутов не влияют на рынок. Доля новых авто в сегменте составила 20%.
Всего украинцы приобрели 4337 легковых электрокаров (900 новых и 3437 подержанных) и 83 коммерческих авто, из которых только 5 — новые. Лидеры на рынке остались неизменными. Среди новых электромобилей спросом пользуются модели китайского производства, а первое место сохраняет кроссовер Volkswagen ID.4.
ТОП 5 самых популярных новых электромобилей в Украине:
- Volkswagen ID.4 — 207.
- BYD Song Plus — 112.
- Honda eNS:1 — 79.
- Хонда М-НВ — 70.
- Nissan Ariya — 68.
В подержанном сегменте лидером остается Nissan Leaf, также активно ввозят электрокары Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 546.
- Tesla Model 3 — 456.
- Tesla Model Y — 349.
- Volkswagen e-Golf — 246.
- Tesla Model S — 192.
Всего в первом квартале 2024 года в Украине зарегистрировали почти 12 тыс. электромобилей, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кстати, за март в Украине резко выросли и продажи подержанных автомобилей.
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