Блэкауты не пугают: в Украине стремительно вырос спрос на электромобили (фото)

Несмотря на российские атаки на энергетическую инфраструктуру, украинцы все больше покупают электромобили. Наибольшим спросом пользуются новые электрокары китайского производства и подержанные Nissan и Tesla.

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Продажи электромобилей в Украине продолжают стремительно расти. За март украинцы приобрели более 4,4 тыс. электрокаров. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с февралем рост составил 13%, а по сравнению с мартом 2023 года спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза — российские атаки на энергетическую инфраструктуру и угроза блэкаутов не влияют на рынок. Доля новых авто в сегменте составила 20%.

Volkswagen ID.4 — лидер в сегменте новых электромобилей Фото: Volkswagen

Всего украинцы приобрели 4337 легковых электрокаров (900 новых и 3437 подержанных) и 83 коммерческих авто, из которых только 5 — новые. Лидеры на рынке остались неизменными. Среди новых электромобилей спросом пользуются модели китайского производства, а первое место сохраняет кроссовер Volkswagen ID.4.

ТОП 5 самых популярных новых электромобилей в Украине:

Volkswagen ID.4 — 207. BYD Song Plus — 112. Honda eNS:1 — 79. Хонда М-НВ — 70. Nissan Ariya — 68.

Nissan Leaf остается самым популярным подержанным электрокаром Фото: Вадим Добровольский

В подержанном сегменте лидером остается Nissan Leaf, также активно ввозят электрокары Tesla.

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Nissan Leaf — 546. Tesla Model 3 — 456. Tesla Model Y — 349. Volkswagen e-Golf — 246. Tesla Model S — 192.

Всего в первом квартале 2024 года в Украине зарегистрировали почти 12 тыс. электромобилей, что почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, за март в Украине резко выросли и продажи подержанных автомобилей.

Также Фокус писал, что за первым электрокаром Xiaomi выстроились очереди.