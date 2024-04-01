Невиданный ажиотаж: первый автомобиль Xiaomi раскупают как горячие пирожки (фото)

Первый автомобиль Xiaomi собрал почти 90 тысяч заказов за 24 часа. В автосалонах бренда появились очереди, а его тест-драйвы проводят даже ночью.

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Спрос на новый Xiaomi SU7 превзошел все ожидания. За первым электрокаром китайской корпорации уже выстроилась огромная очередь. Об этом пишет сайт CarNewsChina.

За первые 27 минут продаж электромобиль Xiaomi SU7 собрал 50 000 заказов, а к концу суток их было уже 88 898. Стоит отметить, что первые авто поставят клиентам в конце апреля.

В шоурумах Xiaomi — толпы людей Фото: CarNewsChina

Мало того, очереди появились возле автосалонов Xiaomi. В Шанхае за день шоурум посетили 10 000 человек, чтобы только увидеть электрокар, а на тест-драйвы потенциальные покупатели записываются даже на ночное время — некоторые готовы испытать авто в 3 утра.

Одной из причин ажиотажного спроса является скидка для первых покупателей. Все, кто сможет купить Xiaomi SU7 до 30 апреля, получит бесплатно систему автономного движения, мощную акустику Dolby Atmos и отделку салона дорогой кожей Nappa.

Экспорт модели еще не начался Фото: CarNewsChina

Затем эти опции будут стоить 4700 долларов. Впрочем, это не объясняет случаи переуступки уже заказанных авто другим покупателям за 13-14 тыс. долларов.

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Стоит отметить, что на данный момент первый автомобиль Xiaomi продается исключительно в Китае. Его экспорт в другие страны начнется позже.

Электрокар предлагают в версиях на 300 и 663 л.с. Фото: Xiaomi

Напомним, что новый Xiaomi SU7 — обтекаемый электрический седан E-класса. Пятиметровое авто стоимостью от 30 000 до 41 500 долларов — более доступный аналог Tesla Model S и Porsche Taycan.

Первый электромобиль Xiaomi предлагают в 300-сильной заднеприводной и 663-сильной полноприводной версии. Запас хода Xiaomi SU7 составляет от 700 до 830 км.

Кстати, недавно уже появились изображения второй модели Xiaomi — это будет электрокроссовер.

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