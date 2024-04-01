Небачений ажіотаж: перший автомобіль Xiaomi розкуповують як гарячі пиріжки (фото)

Перший автомобіль Xiaomi зібрав майже 90 тисяч замовлень за 24 години. У автосалонах бренду з'явилися черги, а його тест-драйви проводять навіть уночі.

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Попит на новий Xiaomi SU7 перевершив усі очікування. За першим електрокаром китайської корпорації вже вишикувалася величезна черга. Про це пише сайт CarNewsChina.

За перші 27 хвилин продажів електромобіль Xiaomi SU7 зібрав 50 000 замовлень, а до кінця доби їх було вже 88 898. Варто відзначити, що перші авто поставлять клієнтам у кінці квітня.

У шоурумах Xiaomi — натовпи людей Фото: CarNewsChina

Мало того, черги з’явилися біля автосалонів Xiaomi. У Шанхаї за день шоурум відвідали 10 000 осіб, аби лише побачити електрокар, а на тест-драйви потенційні покупці записуються навіть на нічний час – деякі готові випробувати авто о 3 ранку.

Однією з причин ажіотажного попиту є скидка для перших покупців. Усі, хто зможе купити Xiaomi SU7 до 30 квітня, отримає безкоштовно систему автономного руху, потужну акустику Dolby Atmos та оздоблення салону дорогою шкірою Nappa.

Експорт моделі ще не почався Фото: CarNewsChina

Потім ці опції вартуватимуть 4700 доларів. Утім, це не пояснює випадки переуступки вже замовлених авто іншим покупцям за 13-14 тис. доларів.

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Варто зазначити, що наразі перший автомобіль Xiaomi продається виключно в Китаї. Його експорт у інші країни почнеться пізніше.

Електрокар пропонують у версіях на 300 і 663 к. с. Фото: Xiaomi

Нагадаємо, що новий Xiaomi SU7 – обтічний електричний седан E-класу. П’ятиметрове авто вартістю від 30 000 до 41 500 доларів – доступніший аналог Tesla Model S та Porsche Taycan.

Перший електромобіль Xiaomi пропонують у 300-сильній задньопривідній та 663-сильній повнопривідній версії. Запас ходу Xiaomi SU7 складає від 700 до 830 км.

До речі, недавно вже з'явилися зображення другої моделі Xiaomi — це буде електрокросовер.

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