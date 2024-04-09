Блекаути не лякають: в Україні стрімко виріс попит на електромобілі (фото)
Попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру, українці все більше купують електромобілі. Найбільшим попитом користуються нові електрокари китайського виробництва та вживані Nissan і Tesla.
Продажі електромобілів в Україні продовжують стрімко зростати. За березень українці придбали понад 4,4 тис. електрокарів. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Порівняно з лютим ріст склав 13%, а порівняно із березнем 2023 року попит на електромобілі в Україні виріс у 2,3 рази — російські атаки на енергетичну інфраструктуру та загроза блекаутів не впливають на ринок. Частка нових авто в сегменті склала 20%.
Усього українці придбали 4337 легкових електрокарів (900 нових і 3437 вживаних) та 83 комерційних авто, із яких лише 5 — нові. Лідери на ринку залишилися незмінними. Серед нових електромобілів попитом користуються моделі китайського виробництва, а перше місце зберігає кросовер Volkswagen ID.4.
ТОП 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні:
- Volkswagen ID.4 – 207.
- BYD Song Plus – 112.
- Honda eNS:1 – 79.
- Honda M-NV – 70.
- Nissan Ariya – 68.
У вживаному сегменті лідером залишається Nissan Leaf, також активно ввозять електрокари Tesla.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 546.
- Tesla Model 3 – 456.
- Tesla Model Y – 349.
- Volkswagen e-Golf – 246.
- Tesla Model S – 192.
Усього в першому кварталі 2024 року в Україні зареєстрували майже 12 тис. електромобілів, що майже у 2,5 раза більше, аніж за аналогічний період минулого року.
До речі, за березень в Україні різко виросли і продажі вживаних автомобілів.
Також Фокус писав, що за першим електрокаром Xiaomi вишикувалися черги.