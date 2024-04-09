Блекаути не лякають: в Україні стрімко виріс попит на електромобілі (фото)

Попри російські атаки на енергетичну інфраструктуру, українці все більше купують електромобілі. Найбільшим попитом користуються нові електрокари китайського виробництва та вживані Nissan і Tesla.

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Продажі електромобілів в Україні продовжують стрімко зростати. За березень українці придбали понад 4,4 тис. електрокарів. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Порівняно з лютим ріст склав 13%, а порівняно із березнем 2023 року попит на електромобілі в Україні виріс у 2,3 рази — російські атаки на енергетичну інфраструктуру та загроза блекаутів не впливають на ринок. Частка нових авто в сегменті склала 20%.

Volkswagen ID.4 — лідер у сегменті нових електромобілів Фото: Volkswagen

Усього українці придбали 4337 легкових електрокарів (900 нових і 3437 вживаних) та 83 комерційних авто, із яких лише 5 — нові. Лідери на ринку залишилися незмінними. Серед нових електромобілів попитом користуються моделі китайського виробництва, а перше місце зберігає кросовер Volkswagen ID.4.

ТОП 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні:

Volkswagen ID.4 – 207. BYD Song Plus – 112. Honda eNS:1 – 79. Honda M-NV – 70. Nissan Ariya – 68.

Nissan Leaf залишається найпопулярнішим вживаним електрокаром Фото: Вадим Добровольський

У вживаному сегменті лідером залишається Nissan Leaf, також активно ввозять електрокари Tesla.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 546. Tesla Model 3 – 456. Tesla Model Y – 349. Volkswagen e-Golf – 246. Tesla Model S – 192.

Усього в першому кварталі 2024 року в Україні зареєстрували майже 12 тис. електромобілів, що майже у 2,5 раза більше, аніж за аналогічний період минулого року.

До речі, за березень в Україні різко виросли і продажі вживаних автомобілів.

Також Фокус писав, що за першим електрокаром Xiaomi вишикувалися черги.