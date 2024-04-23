Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

В Украине владельцам электрокаров за 3,5 года выдали более 106 тысяч "зеленых номеров"

электрокары, электромобили, сервисные центры, МВД, зеленые номера, статистика
Место для электромобиля (иллюстративное фото)

Наименьший спрос на "экологические" номера наблюдается среди автовладельцев на Донбассе и в Херсонской области.

Related video

Начиная с октября 2020 года, когда владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки, по настоящее время за электрокарами уже закреплено более 106 тысяч комплектов зеленых номерных знаков. Об этом сообщили в сервисном центре МВД.

В 2020 году водителям выдали 2038 комплектов, в 2021 году — 14 253 комплектов, в 2022 году — 22 702 комплекта, в 2023 году — 52 257 комплектов.

Только с начала текущего года водители уже получили более 22 900 комплектов, поделились статистикой в МВД.

По состоянию на 18 апреля текущего года в Киеве за владельцами электрокаров закреплено 21 030 комплектов "зеленых" номерных знаков. На Львовщине таких — 10 597, а в Одесской области — 9 375. Меньше всего их в Херсонской области — 393, Донецкой — 321 и Луганской — всего 242.

Fullscreen

Как отмечается, специальные "зеленые" номерные знаки закрепляются не только за легковыми электромобилями, но и мопедами, мотоциклами, мотороллерами, мотоколясками, квадроциклами, трициклами и т.д., которые имеют электрический "мотор".

Напомним, с 9 мая 2022 года электромобили в Украине получают номерные знаки новой серии, из которой исключили букву "Z".

Также Фокус писал, что в Киеве заметили американский электромобиль Lucid Air 2022 года. Пятиметровый электрокар премиум-класса способен разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды, а его запас хода составляет 830 км.