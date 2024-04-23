В Украине владельцам электрокаров за 3,5 года выдали более 106 тысяч "зеленых номеров"

Наименьший спрос на "экологические" номера наблюдается среди автовладельцев на Донбассе и в Херсонской области.

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Начиная с октября 2020 года, когда владельцам электротранспорта начали выдавать специальные номерные знаки, по настоящее время за электрокарами уже закреплено более 106 тысяч комплектов зеленых номерных знаков. Об этом сообщили в сервисном центре МВД.

В 2020 году водителям выдали 2038 комплектов, в 2021 году — 14 253 комплектов, в 2022 году — 22 702 комплекта, в 2023 году — 52 257 комплектов.

Только с начала текущего года водители уже получили более 22 900 комплектов, поделились статистикой в МВД.

По состоянию на 18 апреля текущего года в Киеве за владельцами электрокаров закреплено 21 030 комплектов "зеленых" номерных знаков. На Львовщине таких — 10 597, а в Одесской области — 9 375. Меньше всего их в Херсонской области — 393, Донецкой — 321 и Луганской — всего 242.

Как отмечается, специальные "зеленые" номерные знаки закрепляются не только за легковыми электромобилями, но и мопедами, мотоциклами, мотороллерами, мотоколясками, квадроциклами, трициклами и т.д., которые имеют электрический "мотор".

Напомним, с 9 мая 2022 года электромобили в Украине получают номерные знаки новой серии, из которой исключили букву "Z".

Также Фокус писал, что в Киеве заметили американский электромобиль Lucid Air 2022 года. Пятиметровый электрокар премиум-класса способен разогнаться до 100 км/ч за 3 секунды, а его запас хода составляет 830 км.