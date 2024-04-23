В Україні власникам електрокарів за 3,5 роки видали понад 106 тисяч "зелених номерів"

Найменший попит на "екологічні" номери спостерігається серед автовласників на Донбасі та у Херсонській області.

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Починаючи з жовтня 2020 року, коли власникам електротранспорту почали видавати спеціальні номерні знаки, по цей час за електрокарами вже закріплено понад 106 тисяч комплектів зелених номерних знаків. Про це повідомили у сервісному центрі МВС.

У 2020 році водіям видали 2038 комплектів, у 2021 році — 14 253 комплектів, у 2022 році — 22 702 комплекти, у 2023 році — 52 257 комплектів.

Лише з початку поточного року водії вже отримали понад 22 900 комплектів, поділилися статистикою у МВС.

Станом на 18 квітня поточного року у Києві за власниками електрокарів закріплено 21 030 комплектів "зелених" номерних знаків. На Львівщині таких — 10 597, а на Одещині — 9 375. Найменше ж їх у Херсонській області — 393, Донецькій — 321 та Луганській — лише 242.

Як зазначається, спеціальні "зелені" номерні знаки закріплюються не лише за легковими електромобілями, а й мопедами, мотоциклами, моторолерами, мотоколясками, квадроциклами, трициклами тощо, які мають виключно електричний "мотор".

Нагадаємо, з 9 травня 2022 року електромобілі в Україні отримують номерні знаки нової серії, з якої виключили літеру "Z".

Також Фокус писав, що у Києві помітили американський електромобіль Lucid Air 2022 року. П’ятиметровий електрокар преміумкласу здатен розігнатися до 100 км/год за 3 секунди, а його запас ходу складає 830 км.