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В Україні власникам електрокарів за 3,5 роки видали понад 106 тисяч "зелених номерів"

електрокари, електромобілі, сервісні центри, МВС, зелені номери, статистика
Місце для електромобіля (ілюстративне фото)

Найменший попит на "екологічні" номери спостерігається серед автовласників на Донбасі та у Херсонській області.

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Починаючи з жовтня 2020 року, коли власникам електротранспорту почали видавати спеціальні номерні знаки, по цей час за електрокарами вже закріплено понад 106 тисяч комплектів зелених номерних знаків. Про це повідомили у сервісному центрі МВС.

У 2020 році водіям видали 2038 комплектів, у 2021 році — 14 253 комплектів, у 2022 році — 22 702 комплекти, у 2023 році — 52 257 комплектів.

Лише з початку поточного року водії вже отримали понад 22 900 комплектів, поділилися статистикою у МВС.

Станом на 18 квітня поточного року у Києві за власниками електрокарів закріплено 21 030 комплектів "зелених" номерних знаків. На Львівщині таких — 10 597, а на Одещині — 9 375. Найменше ж їх у Херсонській області — 393, Донецькій — 321 та Луганській — лише 242.

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Як зазначається, спеціальні "зелені" номерні знаки закріплюються не лише за легковими електромобілями, а й мопедами, мотоциклами, моторолерами, мотоколясками, квадроциклами, трициклами тощо, які мають виключно електричний "мотор".

Нагадаємо, з 9 травня 2022 року електромобілі в Україні отримують номерні знаки нової серії, з якої виключили літеру "Z".

Також Фокус писав, що у Києві помітили американський електромобіль Lucid Air 2022 року. П’ятиметровий електрокар преміумкласу здатен розігнатися до 100 км/год за 3 секунди, а його запас ходу складає 830 км.