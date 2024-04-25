Стильный дизайн и запас хода 400 км: представлен компактный электрокроссовер Mini (фото)

Компактный электрокроссовер Mini Aceman предложат в версиях мощностью 184 и 218 сил. Запас хода электромобиля достигает 406 км.

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Накануне автошоу в Пекине презентовали новый Mini Aceman. Компактный электрический кроссовер будут выпускать в Китае и Великобритании. Подробности авто раскрыли на официальном сайте BMW Group.

Электрокар предлагают в версиях на 184 и 218 сил Фото: MINI

Электромобиль Mini Aceman сохраняет фирменные черты дизайна марки. У него высокая оконная линия, крупные фары и фонари с узором в виде британского флага. Вместо решетки радиатора — пластиковая заглушка. Кроссовер напоминает старшего брата Countryman, однако короче на 35 см.

Все показания в салоне выведены на круглый дисплей Фото: MINI

Габариты Mini Aceman 2025:

длина — 4075 мм;

ширина — 1754 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2606 мм.

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В салоне нет щитка приборов, а все показатели выведены на центральный круглый дисплей. Объем багажника составляет 300-1005 л. Среди опций есть панорамная крыша, камеры кругового обзора и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

Объем багажника составляет 300-1005 л. Фото: MINI

Кроссовер Mini Aceman предлагается в двух переднеприводных модификациях:

Aceman E — 184 л. с., 7,9 с до 100 км/ч, батарея на 40,7 кВт∙ч, запас хода 310 км;

Aceman SE — 218 л. с., 7,1 с до 100 км/ч, батарея на 54,2 кВт∙ч, запас хода 406 км.

Ранее свой компактный электрокроссовер презентовал Smart. Его запас хода будет достигать 550 км.

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