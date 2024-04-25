Стильний дизайн і запас ходу 400 км: представлено компактний електрокросовер Mini (фото)
Компактний електрокросовер Mini Aceman запропонують у версіях потужністю 184 і 218 сил. Запас ходу електромобіля сягає 406 км.
Напередодні автошоу в Пекіні презентували новий Mini Aceman. Компактний електричний кросовер випускатимуть у Китаї та Великій Британії. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті BMW Group.
Електромобіль Mini Aceman зберігає фірмові риси дизайну марки. У нього висока віконна лінія, крупні фари та ліхтарі з візерунком у вигляді британського прапора. Замість решітки радіатора – пластикова заглушка. Кросовер нагадує старшого брата Countryman, проте коротший на 35 см.
Габарити Mini Aceman 2025:
- довжина – 4075 мм;
- ширина – 1754 мм;
- висота – 1495 мм;
- колісна база – 2606 мм.
У салоні немає щитка приладів, а усі показники виведені на центральний круглий дисплей. Об’єм багажника складає 300-1005 л. Серед опцій є панорамний дах, камери кругового огляду та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.
Кросовер Mini Aceman пропонують у двох передньопривідних модифікаціях:
- Aceman E – 184 к. с., 7,9 с до 100 км/год, батарея на 40,7 кВт∙год, запас ходу 310 км;
- Aceman SE – 218 к. с., 7,1 с до 100 км/год, батарея на 54,2 кВт∙год, запас ходу 406 км.
Раніше свій компактний електрокросовер презентував Smart. Його запас ходу сягатиме 550 км.
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