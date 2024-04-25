Стильний дизайн і запас ходу 400 км: представлено компактний електрокросовер Mini (фото)

Компактний електрокросовер Mini Aceman запропонують у версіях потужністю 184 і 218 сил. Запас ходу електромобіля сягає 406 км.

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Напередодні автошоу в Пекіні презентували новий Mini Aceman. Компактний електричний кросовер випускатимуть у Китаї та Великій Британії. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті BMW Group.

Електрокар пропонують у версіях на 184 і 218 сил Фото: MINI

Електромобіль Mini Aceman зберігає фірмові риси дизайну марки. У нього висока віконна лінія, крупні фари та ліхтарі з візерунком у вигляді британського прапора. Замість решітки радіатора – пластикова заглушка. Кросовер нагадує старшого брата Countryman, проте коротший на 35 см.

Усі покази в салоні виведені на круглий дисплей Фото: MINI

Габарити Mini Aceman 2025:

довжина – 4075 мм;

ширина – 1754 мм;

висота – 1495 мм;

колісна база – 2606 мм.

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У салоні немає щитка приладів, а усі показники виведені на центральний круглий дисплей. Об’єм багажника складає 300-1005 л. Серед опцій є панорамний дах, камери кругового огляду та паркувальний автопілот із дистанційним керуванням.

Об"єм багажника становить 300-1005 л Фото: MINI

Кросовер Mini Aceman пропонують у двох передньопривідних модифікаціях:

Aceman E – 184 к. с., 7,9 с до 100 км/год, батарея на 40,7 кВт∙год, запас ходу 310 км;

Aceman SE – 218 к. с., 7,1 с до 100 км/год, батарея на 54,2 кВт∙год, запас ходу 406 км.

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