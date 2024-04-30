Недорогой и экономичный британский кроссовер заметили на дорогах до премьеры (фото)

Новый MG ZS 2024 подрастет в размерах и получит современную мультимедийную систему. Кроссовер предложат в гибридной и электрической модификациях.

Related video

В Австралии сфотографировали новый MG ZS второго поколения. Компактный кроссовер проходит испытания и дебютирует в конце этого года. Об этом сообщает сайт The Drive.

Кроссовер предложат в гибридных и электрических версиях Фото: the drive

Кроссовер MG ZS 2024 оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его дизайна можно разглядеть. Авто очень похоже на новый MG3, который презентовали недавно. У него рельефные боковины, широкий воздухозаборник в бампере, выраженный "нос" и раскосые фары. Видно, что автомобиль немного крупнее предшественника.

Важно

Тест-драйв MG ZS EV: самый доступный электромобиль в Украине

На фото салона видно цифровой щиток приборов, большой тачскрин и высокую центральную консоль. Руль знакомый по MG4. Также у кроссовера новая мультимедийная система и установлены камеры кругового обзора с 3D-графикой, как в MG Marvel R

В салоне установлен большой тачскрин Фото: the drive

На фото попал гибрид MG ZS. Он должен получить экономичную 192-сильную установку от MG3 с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Конечно же, останется в линейке и электромобиль MG ZS EV: он станет мощнее, а его запас хода возрастет. А вот чисто бензиновая версия пока под вопросом.

Ранее Фокус рассказывал о самом быстром MG, способном развить скорость более 400 км/ч.

Также мы писали, что дебютировал новый Renault Duster 2024.