Недорогой и экономичный британский кроссовер заметили на дорогах до премьеры (фото)
Новый MG ZS 2024 подрастет в размерах и получит современную мультимедийную систему. Кроссовер предложат в гибридной и электрической модификациях.
В Австралии сфотографировали новый MG ZS второго поколения. Компактный кроссовер проходит испытания и дебютирует в конце этого года. Об этом сообщает сайт The Drive.
Кроссовер MG ZS 2024 оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали его дизайна можно разглядеть. Авто очень похоже на новый MG3, который презентовали недавно. У него рельефные боковины, широкий воздухозаборник в бампере, выраженный "нос" и раскосые фары. Видно, что автомобиль немного крупнее предшественника.Важно
На фото салона видно цифровой щиток приборов, большой тачскрин и высокую центральную консоль. Руль знакомый по MG4. Также у кроссовера новая мультимедийная система и установлены камеры кругового обзора с 3D-графикой, как в MG Marvel R
На фото попал гибрид MG ZS. Он должен получить экономичную 192-сильную установку от MG3 с 1,5-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Конечно же, останется в линейке и электромобиль MG ZS EV: он станет мощнее, а его запас хода возрастет. А вот чисто бензиновая версия пока под вопросом.
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