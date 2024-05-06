Гоночная легенда: культовое американское авто 60-х продают за $1,7 миллиона (фото)

Для участия в драгрейсинге изготовили всего 5 Shelby Cobra Dragonsnake. Спорткар оснащен 4,7-литровым гоночным V8 мощностью 385 л. с.

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В США на аукцион Mecum выставили Shelby Cobra 1965 года. За знаменитый спорткар планируют получить 1,7 миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Авто подготовили к драгрейсингу Фото: Mecum

Классические Shelby Cobra очень популярны среди коллекционеров, да и изготовили их всего 998. Однако они обычно дешевле. Дело в том, что этот автомобиль очень необычный.

На продажу выставили особый Shelby Cobra Dragonsnake. Всего выпустили всего 5 таких облегченных авто, специально подготовленных к драгрейсингу.

Спорткар отреставрировали до оригинального состояния Фото: Mecum

Все Shelby Cobra Dragonsnake были оснащены 4,7-литровыми V8, однако конкретно этот спорткар особенный. Он единственный получил гоночный вариант двигателя от знаменитого Ford GT40.

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Новые карбюраторы позволили поднять мощность восьмерки с 271 до 385 л. с. В драгрейсинге Shelby Cobra Dragonsnake преодолевал ¼ мили (402 м) всего за 11,6 с.

Под капотом установлен 385-сильный V8 Фото: Mecum

Автомобиль за 9000 долларов ($89 000 по современному курсу) приобрел гонщик Дон Реймер и успешно выступал на нем в драгрейсинге. После завершения гоночной карьеры авто несколько раз переходило из рук в руки. Интересно, что в 2001 году его продали за 190 000 долларов, а в 2022 — уже за 1 375 000.

Shelby Cobra Dragonsnake был отреставрирован до оригинального состояния. Спорткар неоднократно принимал участие в различных ретрошоу.

Кстати, недавно в США ушел с молотка роскошный автодом звездного боксера.

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