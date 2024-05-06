Гоночная легенда: культовое американское авто 60-х продают за $1,7 миллиона (фото)
Для участия в драгрейсинге изготовили всего 5 Shelby Cobra Dragonsnake. Спорткар оснащен 4,7-литровым гоночным V8 мощностью 385 л. с.
В США на аукцион Mecum выставили Shelby Cobra 1965 года. За знаменитый спорткар планируют получить 1,7 миллиона долларов. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.
Классические Shelby Cobra очень популярны среди коллекционеров, да и изготовили их всего 998. Однако они обычно дешевле. Дело в том, что этот автомобиль очень необычный.
На продажу выставили особый Shelby Cobra Dragonsnake. Всего выпустили всего 5 таких облегченных авто, специально подготовленных к драгрейсингу.
Все Shelby Cobra Dragonsnake были оснащены 4,7-литровыми V8, однако конкретно этот спорткар особенный. Он единственный получил гоночный вариант двигателя от знаменитого Ford GT40.
Новые карбюраторы позволили поднять мощность восьмерки с 271 до 385 л. с. В драгрейсинге Shelby Cobra Dragonsnake преодолевал ¼ мили (402 м) всего за 11,6 с.
Автомобиль за 9000 долларов ($89 000 по современному курсу) приобрел гонщик Дон Реймер и успешно выступал на нем в драгрейсинге. После завершения гоночной карьеры авто несколько раз переходило из рук в руки. Интересно, что в 2001 году его продали за 190 000 долларов, а в 2022 — уже за 1 375 000.
Shelby Cobra Dragonsnake был отреставрирован до оригинального состояния. Спорткар неоднократно принимал участие в различных ретрошоу.
Кстати, недавно в США ушел с молотка роскошный автодом звездного боксера.
Также Фокус рассказывал, что на аукцион выставили McLaren за $20 миллионов.