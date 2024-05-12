На аукцион выставили поддельный спорткар BMW звездного певца (фото)

Знаменитый BMW 3,0 CSL воссоздали для участия в гонках старинных автомобилей. Владельцем спорткара был вокалист группы Jamiroquai Джей Кей.

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В Великобритании на аукцион Ionic Auctioneers выставили копию знаменитого BMW 3,0 CSL 1973 года. Хотя авто не является аутентичным, за него планируют получить от 160 000 до 180 000 фунтов стерлингов ($200 000 — 225 000). Об этом сообщается на сайте аукциона.

Одним из владельцев авто был вокалист Jamiroquai Джей Кей Фото: Iconic Auctioneers

Высокая цена BMW CSL обусловлена тем, что одним из владельцев авто был вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Он является известным автоколлекционером и в разное время в его коллекции были Ferrari 430 Scuderia, LaFerrari и F40, Lamborghini Miura, Porsche Carrera GT, Mercedes 190 Evolution.

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Клон BMW 3,0 CSL создали в конце 80-х на базе стандартного серийного купе BMW 3,0 E9. Он получил обвес, антикрыло, каркас безопасности и спортивное кресло. Объем шестицилиндрового двигателя увеличили с 3,0 до 3,5 л.

В салоне появился каркас безопасности Фото: Iconic Auctioneers

Большинство владельцев BMW 3,0 CSL принимали на нем участие в гонках ретроавто, однако Джей Кей использовал спорткар только для одиночных заездов по гоночному треку. Зато он вложил немало средств в реставрацию авто. Он владел спорткаром с 2013 по 2017 год.

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