Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

На аукцион выставили поддельный спорткар BMW звездного певца (фото)

BMW 3,0 CSL, BMW 3.0 CSL 1973, BMW 3,0 E9, Джей Кей
Фото: Iconic Auctioneers | Клон BMW 3,0 CSL создали в конце 80-х

Знаменитый BMW 3,0 CSL воссоздали для участия в гонках старинных автомобилей. Владельцем спорткара был вокалист группы Jamiroquai Джей Кей.

Related video

В Великобритании на аукцион Ionic Auctioneers выставили копию знаменитого BMW 3,0 CSL 1973 года. Хотя авто не является аутентичным, за него планируют получить от 160 000 до 180 000 фунтов стерлингов ($200 000 — 225 000). Об этом сообщается на сайте аукциона.

BMW E9 CSL, BMW 3,0 CSL, BMW 3.0 CSL 1973, BMW 3,0 E9, Джей Кей Fullscreen
Одним из владельцев авто был вокалист Jamiroquai Джей Кей
Фото: Iconic Auctioneers

Высокая цена BMW CSL обусловлена тем, что одним из владельцев авто был вокалист группы Jamiroquai Джей Кей. Он является известным автоколлекционером и в разное время в его коллекции были Ferrari 430 Scuderia, LaFerrari и F40, Lamborghini Miura, Porsche Carrera GT, Mercedes 190 Evolution.

Важно
Скоростной великан: тест-драйв нового кроссовера BMW XM
Скоростной великан: тест-драйв нового кроссовера BMW XM

Клон BMW 3,0 CSL создали в конце 80-х на базе стандартного серийного купе BMW 3,0 E9. Он получил обвес, антикрыло, каркас безопасности и спортивное кресло. Объем шестицилиндрового двигателя увеличили с 3,0 до 3,5 л.

салон BMW 3,0 CSL, BMW 3.0 CSL 1973, BMW 3,0 E9, Джей Кей Fullscreen
В салоне появился каркас безопасности
Фото: Iconic Auctioneers

Большинство владельцев BMW 3,0 CSL принимали на нем участие в гонках ретроавто, однако Джей Кей использовал спорткар только для одиночных заездов по гоночному треку. Зато он вложил немало средств в реставрацию авто. Он владел спорткаром с 2013 по 2017 год.

Ранее Фокус рассказывал, что в США продают знаменитый 39-летний спорткар Chevrolet в заводской упаковке.

Также мы писали, что с молотка ушел роскошный автодом известного боксера.