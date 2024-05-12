На аукціон виставили підроблений спорткар BMW зіркового співака (фото)

Знаменитий BMW 3,0 CSL відтворили для участі у перегонах старовинних автомобілів. Власником спорткара був вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей.

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У Великій Британії на аукціон Ionic Auctioneers виставили копію знаменитого BMW 3,0 CSL 1973 року. Хоча авто не є автентичним, за нього планують отримати від 160 000 до 180 000 фунтів стерлінгів ($200 000 – 225 000). Про це повідомляється на сайті аукціону.

Одним із власників авто був вокаліст Jamiroquai Джей Кей Фото: Iconic Auctioneers

Висока ціна BMW CSL обумовлена тим, що одним із власників авто був вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей. Він є відомим автоколекціонером і в різний час у його колекції були Ferrari 430 Scuderia, LaFerrari та F40, Lamborghini Miura, Porsche Carrera GT, Mercedes 190 Evolution.

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Клон BMW 3,0 CSL створили у кінці 80-х на базі стандартного серійного купе BMW 3,0 E9. Він отримав обвіс, антикрило, каркас безпеки та спортивне крісло. Об’єм шестициліндрового двигуна збільшили із 3,0 до 3,5 л.

У салоні з'явився каркас безпеки Фото: Iconic Auctioneers

Більшість власників BMW 3,0 CSL брали на ньому участь у перегонах ретроавто, проте Джей Кей використовував спорткар тільки для одиночних заїздів гоночним треком. Зате він вклав чимало коштів у реставрацію авто. Він володів спорткаром із 2013 по 2017 рік.

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