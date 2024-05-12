На аукціон виставили підроблений спорткар BMW зіркового співака (фото)
Знаменитий BMW 3,0 CSL відтворили для участі у перегонах старовинних автомобілів. Власником спорткара був вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей.
У Великій Британії на аукціон Ionic Auctioneers виставили копію знаменитого BMW 3,0 CSL 1973 року. Хоча авто не є автентичним, за нього планують отримати від 160 000 до 180 000 фунтів стерлінгів ($200 000 – 225 000). Про це повідомляється на сайті аукціону.
Висока ціна BMW CSL обумовлена тим, що одним із власників авто був вокаліст гурту Jamiroquai Джей Кей. Він є відомим автоколекціонером і в різний час у його колекції були Ferrari 430 Scuderia, LaFerrari та F40, Lamborghini Miura, Porsche Carrera GT, Mercedes 190 Evolution.Важливо
Клон BMW 3,0 CSL створили у кінці 80-х на базі стандартного серійного купе BMW 3,0 E9. Він отримав обвіс, антикрило, каркас безпеки та спортивне крісло. Об’єм шестициліндрового двигуна збільшили із 3,0 до 3,5 л.
Більшість власників BMW 3,0 CSL брали на ньому участь у перегонах ретроавто, проте Джей Кей використовував спорткар тільки для одиночних заїздів гоночним треком. Зате він вклав чимало коштів у реставрацію авто. Він володів спорткаром із 2013 по 2017 рік.
Раніше Фокус розповідав, що у США продають знаменитий 39-річний спорткар Chevrolet у заводському пакуванні.
Також ми писали, що з молотка пішов розкішний автодім відомого боксера.