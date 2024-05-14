Tata представила бюджетный грузовой электромобиль за $11 000 (видео)
Электромобиль Tata Ace EV 1000 может перевозить до тонны грузов и развивать скорость 60 км/ч. Запас хода автомобиля достигает 161 км.
В Индии дебютировала новая Tata Ace EV 1000. Коммерческий электрокар поступит в продажу по цене от 922 000 рупий ($11 000). О нем рассказали на официальном сайте автопроизводителя.
Электромобиль Tata Ace EV 1000 — компактный 4,3-метровый двухместный грузовик, созданный, в первую очередь, для малого бизнеса и служб доставки и предназначенный для эксплуатации в городах. Его грузоподъемность составляет 1000 кг и доступны несколько различных версий модели — с бортовым кузовом, кунгом или в виде голого шасси.Важно
Хотя электрокар Tata Ace EV 1000 и бюджетный, в его салоне установлена цифровая панель приборов, а передние тормоза — дисковые, с системой рекуперации.
Электромотор на 37 л.с. и 130 Нм позволяет развивать 60 км/ч. Литий-железо-фосатная батарея емкостью 21,3 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 161 км. Зарядка в быстром режиме на 80% занимает 1 час 45 минут, а от домашней электросети на 100% — 7 часов.
Пока что новая Tata Ace EV 1000 доступна только в Индии, впрочем позже возможен экспорт электрокара в другие страны.
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