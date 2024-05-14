Tata представила бюджетний вантажний електромобіль за $11 000 (відео)

Електромобіль Tata Ace EV 1000 може перевозити до тонни вантажів і розвивати швидкість 60 км/год. Запас ходу автомобіля сягає 161 км.

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В Індії дебютувала нова Tata Ace EV 1000. Комерційний електрокар надійде в продаж за ціною від 922 000 рупій ($11 000). Про нього розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Запас ходу авто складає 161 км Фото: Tata

Електромобіль Tata Ace EV 1000 — компактна 4,3-метрова двомісна вантажівка, створена першочергово для малого бізнесу та служб доставки й призначена для експлуатації в містах. Її вантажопідйомність складає 1000 кг, і доступні кілька різних версій моделі — з бортовим кузовом, кунгом або як голе шасі.

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Хоча електрокар Tata Ace EV 1000 і бюджетний, у його салоні встановлено цифрову панель приладів, а передні гальма — дискові, з системою рекуперації.

Електромотор на 37 к. с. і 130 Нм дозволяє розвивати 60 км/год. Літій-залізо-фосатна батарея ємністю 21,3 кВт∙год забезпечує запас ходу в 161 км. Зарядка у швидкому режимі на 80% займає 1 годину 45 хвилин, а від домашньої електромережі на 100% — 7 годин.

Поки що нова Tata Ace EV 1000 доступна лише в Індії, утім, пізніше можливий експорт електрокара в інші країни.

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