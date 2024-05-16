В Китае создали электрический клон Range Rover за $2500 (фото)

Компактный электропикап Kayu GMF своим дизайном напоминает Range Rover. Авто предлагают в версиях мощностью от 4 до 6,8 л. с., а его запас хода достигает 150 км.

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В Китае создали доступный электропикап Kayu GMF. Миниатюрный автомобиль продается всего за 2500 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Доступный электрокар разработала китайская компания Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing, которая специализируется на грузовых мотоциклах. Его дизайн выдержан в стилистике Range Rover — это видно по характерным фарам и решетке радиатора. Кузов изготовлен из пластика. Впрочем, авто существенно меньше своего прообраза.

Дизайн передней части выдержан в стилистике Range Rover

Размеры Kayu GMF:

длина — 3700 мм;

ширина — 1450 мм;

высота — 1650 мм.

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Хотя модель бюджетная, в салоне установили сенсорный дисплей. Кроме того, оснащение включает электростеклоподъемники и усилитель руля.

Китайский электромобиль Kayu GMF предлагается в версиях мощностью 4, 5,5 и 6,8 л. с. Максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч.

Запас хода электрокара достигает 150 км

Можно выбрать батареи емкостью 100 или 200 А∙ч: запас хода составляет 100 и 150 км, соответственно. У авто барабанные тормоза и рессорная подвеска.

Кстати, в Китае довольно популярны подобные уменьшенные копии известных авто. Ранее там создали клоны Porsche Cayenne, Mercedes G-Class и даже Bugatti.

Также Фокус рассказывал, что в Китае создали клон пикапа Ford F-150, причем он дороже оригинала.