У Китаї створили електричний клон Range Rover за $2500 (фото)

Компактний електропікап Kayu GMF своїм дизайном нагадує Range Rover. Авто пропонують у версіях потужністю від 4 до 6,8 к. с., а його запас ходу сягає 150 км.

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У Китаї створили доступний електропікап Kayu GMF. Мініатюрний автомобіль продається усього за 2500 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Доступний електрокар розробила китайська компанія Shandong Keyu Special Automobile Manufacturing, яка спеціалізується на вантажних мотоциклах. Його дизайн витриманий у стилістиці Range Rover – це видно по характерним фарам та решітці радіатора. Кузов виготовлений із пластику. Утім, авто суттєво менше за свій прообраз.

Дизайн передньої частини витримано в стилістиці Range Rover

Розміри Kayu GMF:

довжина – 3700 мм;

ширина – 1450 мм;

висота – 1650 мм.

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Хоча модель бюджетна, в салоні встановили сенсорний дисплей. Крім того, оснащення включає електросклопідйомники та підсилювач керма.

Китайський електромобіль Kayu GMF пропонують у версіях потужністю 4, 5,5 і 6,8 к. с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 45 км/год.

Запас ходу електрокара сягає 150 км

Можна обрати батареї ємністю 100 або 200 А∙год: запас ходу складає 100 і 150 км, відповідно. У авто барабанні гальма та ресорна підвіска.

До речі, в Китаї досить популярні подібні зменшені копії відомих авто. Раніше там створили клони Porsche Cayenne, Mercedes G-Class та навіть Bugatti.

Також Фокус розповідав, що в Китаї створили клон пікапа Ford F-150, причому він дорожчий за оригінал.