Культовый столетний Bugatti вернули в производство в новом формате (фото)
Новый Bugatti Baby II является несколько уменьшенной копией спорткара Type 35 1924 года. Ретро-спорткар оснастили небольшим электромотором, а его запас хода составляет 50 км.
Электромобиль Bugatti Baby II получил версию Type 35 Centenary Edition. Всего выпустили всего шесть таких авто. Их подробности раскрыли на официальном сайте Bugatti.
Новая версия посвящена столетию гоночного дебюта легендарного Bugatti Type 35 на Гран-при Лиона во Франции. Именно с этих соревнований началась карьера модели, которая выиграла 2500 гонок за 10 лет и стала самым успешным гоночным авто всех времен и народов.
Bugatti Baby II, как известно, является уменьшенной (75% от оригинала) копией Type 35. Электромобиль разработали вместе с компанией Light Car Company, которая специализируется на подобных клонах известных авто.
Новый Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition окрашен в точно такой же цвет, как и болиды в гонках 1924 года. Кроме того, на машины нанесены гоночные номера, под которыми выступали Bugatti Type 35. В отделке салона использованы кожа, дерево и латунь.
Спорткар оснащен электромотором мощностью 13,5 л. с. Он разгоняется до 70 км/ч, а аккумуляторная батарея на 2,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода 50 км. Bugatti Baby II получил регулируемые амортизаторы и самоблокирующийся дифференциал.
Кстати, недавно в формате электромобиля возродили знаменитый DeLorean из фильма "Назад в будущее".
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