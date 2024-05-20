Культовий сторічний Bugatti повернули у виробництво в новому форматі (фото)

Новий Bugatti Baby II є дещо зменшеною копією спорткара Type 35 1924 року. Ретроспорткар оснастили невеликим електромотором, а його запас ходу становить 50 км.

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Електромобіль Bugatti Baby II отримав версію Type 35 Centenary Edition. Усього випустили лише шість таких авто. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті Bugatti.

Bugatti Baby II є зменшеною копією моделі Type 35 Фото: Bugatti

Нова версія присвячена сторіччю гоночного дебюту легендарного Bugatti Type 35 на Гран-прі Ліона у Франції. Саме з цих змагань почалася кар’єра моделі, яка виграла 2500 перегонів за 10 років і стала найуспішнішим гоночним авто всіх часів та народів.

Спорткар оснастили електромотором Фото: Bugatti

Bugatti Baby II, як відомо, є зменшеною (75% від оригіналу) копією Type 35. Електромобіль розробили разом із компанією Light Car Company, яка спеціалізується на подібних клонах відомих авто.

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Новий Bugatti Baby II Type 35 Centenary Edition пофарбований в точно такий колір, як і боліди в перегонах 1924 року. Крім того, на автівки нанесені гоночні номери, під якими виступали Bugatti Type 35. У оздоблені салону використані шкіра, дерево та латунь.

На кузов нанесені гоночні номери авто 1924 року Фото: Bugatti

Спорткар оснащений електромотором потужністю 13,5 к. с. Він розганяється до 70 км/год, а акумуляторна батарея на 2,8 кВт∙год забезпечує запас ходу 50 км. Bugatti Baby II отримав регульовані амортизатори і самоблокувальний диференціал.

До речі, недавно у форматі електромобіля відродили знаменитий DeLorean із фільма "Назад у майбутнє".

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