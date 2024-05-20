Капсула времени из 80-х: обнаружен редкий 36-летний Chevrolet Corvette без пробега (фото)

Изготовлено всего 2050 юбилейных Chevrolet Corvette 35th Anniversary и всех их покрасили в белый цвет. Спорткар оснащен 240-сильным V8.

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В США обнаружили Chevrolet Corvette 1988 года в новом состоянии. Спорткар все время стоял в гараже и не эксплуатировался. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Все Chevrolet Corvette 35th Anniversary окрашены в белый цвет Фото: autoevolution.com

На одометре Chevrolet Corvette C4 высвечивается пробег 51 км. Автомобиль выглядит идеально. Его кузов и салон из кожи прекрасно сохранились, а двигатель работает без нареканий. Также в наличии все оригинальные документы на машину, а также руководство по эксплуатации.

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Спорткар относится к лимитированной версии 35th Anniversary, посвященной 35-летию Chevrolet Corvette. Изготовили всего 2050 таких автомобилей. У всех них кузов, салон и колесные диски были окрашены в белый цвет.

Кожаный салон авто прекрасно сохранился Фото: autoevolution.com

Chevrolet Corvette 1988 года оснащен 5,7-литровым 240-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 240 км/ч.

Под капотом установлен 240-сильный V8 Фото: autoevolution.com

Спорткар довольно богато оснащен — он получил цифровую панель приборов, климат-контроль, электропривод сидений и аудиосистему Bose.

Кстати, это не первая капсула времени Chevrolet Corvette, найденная в этом году. Недавно обнаружили спорткар 1982 года в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал о лимитированном Corvette 1978 года с пробегом 470 км.